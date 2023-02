Der Weg zur Wasserstoff-(Tankstellen-)Welt ist noch schmerzhaft weit

Nun war ich vor Kurzem mit dem AUTO BILD-Mirai zum Test unterwegs. Ein tolles Langstreckenauto, kraftvoll, elegant, flüsterleise. So kann das Auto der Zukunft gerne um die Ecke kommen. Nur an zwei Dingen hapert's. Zum einen sind die Wagen noch richtig teuer. Der japanische Wasserstoff-Toyota aus der Testwagengarage kostet sündhafte 67.900 Euro. Sein Technik-Bruder Hyundai Nexo ? Ähnlich eingepreist. Zum anderen ist der Weg zur Wasserstoff-(Tankstellen-)Welt noch schmerzhaft weit. Gerade mal 105 H-Zapforte gibt's in ganz Deutschland. Das ist ein viel zu winziges Netz!

Eine Alltagserfahrung macht die Misere konkret. Bevor ich den Mirai zurückstellte (natürlich vollgetankt), ging ich an zwei von sechs Wasserstoff-Tankstellen in Hamburg leer aus. Bei der ersten verriet nur eine Sperrholzplatte den Platz, wo nach Auskunft des Tankwarts bald wieder flüssiges Hfließen soll. Die zweite spuckte trotz Tankkarte nichts aus.