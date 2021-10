Es ist leicht und sicher, steckt voller guter Ideen – und, was es vor allem für E-Auto-Kritiker ( zum Pro und Kontra Elektroautos ) zummacht: das

Daszeigte auf der IAA Mobility 2021 in München den Prototypen des 3,80 Meter langen und extrem flachen, der Klimaschutz und Mobilität im Straßenverkehr vereinbaren möchte. Und der – man lese und staune – fürzu haben sein könnte. Ein Auto der Zukunft?

In Kooperation mit

Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP.

Als Mitglied der leichtenkönnte sich das SLRV irgendwann einmal in die Riege der kleinen Cityflitzer einreihen, die gerade mit Elektroantrieb die deutschen Großstädte erobern. Sein Geheimnis liegt in einer metallischenmit Decklagen ausoderund einemim Inneren. So wiegt dienur rund, daskommt auf ein Gewicht von gerade einmal. Vorder- und Hinterwagen des Safe Light Regional Vehicle sind auszusammengesetzt und dienen als Crashzonen. Die Fahrgastzelle ist von einerumgeben. Diese nimmt die Kräfte auf, die während der Fahrt auf das Auto wirken und schützt die Insassen bei einem Crash