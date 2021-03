Die Felgen sind komplett individualisierbar. Auch das Fräsen persönlicher Nabendeckel ist möglich. ©Wheelsandmore

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

Ohne Hardware-Eingriff geht es in der größten Stufe natürlich nicht. So verbaut Wheelsandmore neben einer Softwareoptimierung auch neue Turbolader, Sportluftfilter und eine Klappenabgasanlage mit 200-Zellen-Katalysator. Dann liegen die besagtenan. Wie sich das Tuning in den Fahrleistungen niederschlägt, gibt der Tuner nicht an. Die Serie mit 2,9 Sekunden für den Standardsprint und 340 km/h Höchstgeschwindigkeit wird der Wheelsandmore-Tributo aber locker in die Tasche stecken. Wer sich mit weniger zufrieden gibt, kann sich auch für einentscheiden.Das bringt immer nochDiemit Fernbedienung wird von Hand und nur auf Bestellung gebaut. Sie besteht wahlweise aus Edelstahl oder superleichtem Inconel und kann optional mit Sportkatalysatoren bestückt werden. Neben etwabringt sie durch weniger Staudruck rund 25 PS und 20 Nm mehr. Ebenfalls im Programm sind Tieferlegungsfedern, die auf Wunsch auch mit Vorderachslift geliefert werden. Voll individualisierbare Schmiedefelgen in 20 bis 22 Zoll komplettieren das Programm.