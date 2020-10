er Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) meldet für 2019 so viele Wildunfälle wie nie zuvor.– eine Steigerung um zehn Prozent (+27.000) im Vergleich zum Vorjahr. Auf den Tag gerechnet macht das rund 800 Wildunfälle täglich in Deutschland. Die Statistik erfasst allerdings nur die Kasko-Fälle, da Wildunfälle lediglich über die Teil- oder Vollkasko-Versicherung abgedeckt sind. Die Haftpflicht kommt nicht für einen Wildschaden auf. Weitere Infos zum Thema Wildunfall in der Kfz-Versicherung, finden Sie hier

Im Frühling sind es besonders die Jungtiere, die auf der Suche nach neuen Revieren Straßen überqueren. Im Herbst treibt die Nahrungssuche die Wildtiere aus ihren gewohnten Gefilden heraus. Gerade in diesen Zeiträumen sollten Autofahrer besonders wachsam sein und ihre Fahrweise gerade in der Nähe von Wiesen oder Wäldern anpassen. In sehr risikoreichen Gebieten weisen Warnschilder auf den Wildwechsel hin. Wichtig: Ist bereits Wild am Fahrbahnrand in Sicht, das Fernlicht abblenden und Geschwindigkeit verringern. Im Ernstfall nicht ausweichen. Die Kollision mit dem Tier böte lauf GDV weniger Gefahr als eine Kollision mit einem Baum oder entgegenkommenden Fahrzeug bei einem Ausweichmanöver. Wie Sie sich bei einem Wildunfall richtig verhalten, lesen Sie hier