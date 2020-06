Zero bietet mit der SR/S den nach eigenen Angaben "ersten elektrischen Sporttourer" an. AUTO BILD ist das schnittige Elektro-Motorrad schon gefahren!

E lektromotorrad-Pionier Zero hat mit der SR/S seinen nach eigenen Angaben "ersten elektrischen Sporttourer" im Programm. Das sind große Worte. Tatsächlich haben die Kalifornier ihrem 2019 vorgestellten Streetfighter Verkleidung angeschraubt, beide Maschinen teilen sich die Technik. Der von Zero entwickelte ZF-75-10-Motor leistet 110 PS und beschleunigt die SR/S auf bis zu 200 km/h. Die Ausstattung ist sehr ordentlich, sie beginnt beim Cypher-III-Betriebssystem und endet beim Kurven-ABS. Motorradbekleidung bei Amazon Helme Schutzjacken Motorradhandschuhe Motorradhosen Motorradstiefel Nierengurte 14,4-kWh-Akku bis zu 323 Kilometer Reichweite herausholen. Damit Fahrer und Beifahrer auf langen Strecken bequemer sitzen können, ist der Lenker höher positioniert als bei der Naked-Schwester, die Fußrasten sind tiefer angebracht. Dazu gibt es eine größere Sitzfläche auf der Bank und eine neu abgestimmte Federung. lektromotorrad-Pionierhat mit derseinen nach eigenen Angabenim Programm. Das sind große Worte. Tatsächlich haben die Kalifornier ihrem 2019 vorgestellten Streetfighter SR/F einfach eineangeschraubt, beide Maschinen teilen sich die Technik. Der von Zero entwickelteleistetund beschleunigt die SR/S auf bis zu. Dieist sehr ordentlich, sie beginnt beim Cypher-III-Betriebssystem und endet beim Kurven-ABS.Laut Hersteller soll die SR/S aus ihrembis zuherausholen. Damit Fahrer und Beifahrer auf langen Strecken bequemer sitzen können, ist derpositioniert als bei der Naked-Schwester, dieangebracht. Dazu gibt es eine größere Sitzfläche auf der Bank und eine neu abgestimmte Federung.

Die Verkleidung steht der Zero SR/S gut

Die Verkleidung steht der SR/S exzellent. Ihr "böser" Blick sorgt für Überholprestige. Merkmal der SR/S ist ihre Verkleidung. Das Design ist den Verantwortlichen bei Zero wirklich gelungen. Die SR/S steht angenehm schnittig da und blickt mit ihren scharf gezeichneten Scheinwerfern sogar ein bisschen zornig drein. In keinem Moment entsteht der Eindruck, dass hier ein Bike allein mithilfe von etwas Kunststoff zu einem zweiten wurde. Im Gegenteil, die SR/S wirkt stringent von vorne nach hinten durchgezeichnet und macht einen erfreulich erwachsenen, ausgereiften Eindruck.Dass die SR/S anders ist als herkömmliche Tourer, erschließt sich dem Fahrer erst, wenn er am Schlüssel dreht und nichts losbrabbelt. Die elektrische SR/S zeigt sich in jeder Hinsicht als vollwertiges Motorrad, sieht so aus und fühlt sich auch so an. Abgesehen von einem Detail: Zwischen den Beinen des Piloten befindet sich kein mit Tank, sondern das Fach fürs Ladekabel und die Verkleidung für die Steckdose. Wer sich darauf abstützt, hört das: kein Glucksen und Schwappen, stattdessen hohler Kunststoff. Augenfälligstesder SR/S ist. Das Design ist den Verantwortlichen bei Zero wirklich gelungen. Die SR/S steht angenehmda und blickt mit ihrensogar ein bisschen zornig drein. In keinem Moment entsteht der Eindruck, dass hier ein Bike allein mithilfe von etwas Kunststoff zu einem zweiten wurde. Im Gegenteil, die SR/S wirktvon vorne nach hintenund macht einen erfreulich erwachsenen, ausgereiften Eindruck.Dass die SR/S anders ist als herkömmliche, erschließt sich dem Fahrer erst, wenn er amdreht und nichts losbrabbelt. Die elektrische SR/S zeigt sich in jeder Hinsicht als, sieht so aus und fühlt sich auch so an. Abgesehen von einem: Zwischen den Beinen des Piloten befindet sichmit Kraftstoff gefüllter, sondern das Fach fürsund diefür die. Wer sich darauf abstützt, hört das: kein Glucksen und Schwappen, stattdessen hohler Kunststoff.

Angenehmes Sitzen für alle Körpergrößen

Im Sattel finden sich alle Fahrergrößen zurecht. Die Sitzposition setzt keine Verrenkungen voraus. Spagat zwischen Sport und Tour elegant meistert. Die Sitzposition gewinnt durch den höheren Lenker und die tiefer als bei der Schwester SR/F angebrachten Fußrasten merklich. 78,7 Zentimeter Sitzhöhe erschließen die Kalifornierin auch kleineren Fahrern. Kaum einer sollte Probleme damit haben, an der Großgewachsene können sich ohne Haltungsschäden hinter das Windschild ducken, wenn es mal schnell vorwärtsgehen soll. Motorradreifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Motorradreifen in versch. Ausführungen günstig online kaufen. Bei reifen.com finden Sie garantiert die passenden Reifen für Ihr Bike! Motorradreifen Finden Ein Service von Spiegel brauchen etwas Gewöhnung. Aber sie helfen tadellos beim Einsehen des Verkehrs, wenn das Unterbewusstsein ihre Position einmal abgespeichert hat. Grund zur Kritik gibt es kaum. Nicht so kräftig gebaute Fahrer könnten mit den 229 Kilogramm Gewicht etwas zu kämpfen haben. Und Biker mit großen Füßen freuen sich vermutlich, wenn jemand einen Fußbremshebel auf den Markt bringt, der sich tiefer anschrauben lässt als das Original. Bereits auf den ersten gefahrenen Metern wird klar, dass die Zero SR/S denelegant meistert. Diegewinnt durch den höheren Lenker und die tiefer als bei der Schwester SR/F angebrachten Fußrasten merklich.erschließen die Kalifornierin auch kleineren Fahrern. Kaum einer sollte Probleme damit haben, an der Ampel die Füße abzusetzen. Selbstkönnen sich ohne Haltungsschäden hinter dasducken, wenn es mal schnell vorwärtsgehen soll.Die unterhalb der Lenkerenden montiertenbrauchen etwas. Aber sie helfen tadellos beim Einsehen des Verkehrs, wenn das Unterbewusstsein ihre Position einmal abgespeichert hat. Grund zur Kritik gibt es kaum. Nicht so kräftig gebaute Fahrer könnten mit denetwas zu kämpfen haben. Und Biker mit großen Füßen freuen sich vermutlich, wenn jemand einenauf den Markt bringt, der sich tiefer anschrauben lässt als das Original.

Unerwartete Erkenntnisse beim Fahren, aber auch Abstriche

Die vor den Knien angeordneten Spiegel und das fehlende Getriebe erfordern Gewöhnung. Testfahrt in der Stadt, über Land und auf der Autobahn ist klar, dass die Zero SR/S mehr Tourer ist als Sportler. Und das im besten Sinn: Denn sie pfeilt so präzise ums Eck wie ihre Schwester weniger explosiv. Das ist gut, denn so bietet sie ein gelungenes Allround-Fahrverhalten, das sich zum Pendeln genauso gut eignet wie zur spaßigen Kurvenhatz. Die vom Hersteller angegebenen 323 Kilometer Reichweite gehen als theoretischer Idealwert durch. Realistisch liegt die Reichweite eher zwischen 170 Kilometern (im Stadtverkehr) und bis zu 250 Kilometern (im entspannten Mix, zurückhaltend gefahren). An der Wallbox braucht die SR/S rund vier Stunden, bis ihr Akku voll geladen ist. Die Premium-Version kann das dank Schnellader in 1,3 Stunden. Ganz Ungeduldige sollten sich als Option einen Zwölf-kW-Schnellader leisten. Nach ausgiebigerin der, überund auf derist klar, dass die Zero SR/S mehrist als Sportler. Und das im besten Sinn: Denn sie pfeilt so präzise ums Eck wie ihre Schwester SR/F , sie reagiert beim Dreh am Gasgriff aber. Das ist gut, denn so bietet sie ein gelungenes, das sich zumgenauso gut eignet wie zur spaßigen. Die vom Hersteller angegebenen 323 Kilometer Reichweite gehen alsdurch. Realistisch liegt dieeher(im Stadtverkehr) und bis zu(im entspannten Mix, zurückhaltend gefahren). An der Wallbox braucht die SR/S rund vier Stunden, bis ihr Akku voll geladen ist. Die Premium-Version kann das dank Schnellader in 1,3 Stunden. Ganz Ungeduldige sollten sich als Option einen Zwölf-kW-Schnellader leisten.

Schaltgetriebe wäre die Krönung

Während der Fahrt greift die linke Hand instinktiv nach der Kupplung. Doch der Hebel ist nicht da.

Verbrenner umsteigt, wird an Bord der SR/S das Schaltgetriebe vermissen. Klar, mit ihrem E-Motor und dessen unmittelbar anliegendem Drehmoment braucht sie das nicht. Dennoch würde die Möglichkeit, Leistung und Drehmoment nach eigenem Gusto zu dosieren, die SR/S zu einem vollkommenen Motorrad machen. Das Gleiche gilt für die Rekuperation. Allerdings lassen sich die gerade genannten Punkte auch als Vorteile sehen. Man muss im Stadtverkehr nämlich weder hektisch an der Kupplung herumfingern, um runterzuschalten, wenn ein eiliger Autofahrer einen nicht gesehen hat. Noch muss man beim Heranfahren an eine rote Ampel am Bremshebel ziehen. Einfach rechtzeitig aus der Last gehen, und die Rekuperation bremst das Bike. Wer vomumsteigt, wird an Bord der SR/S dasvermissen. Klar, mit ihrem E-Motor und dessen unmittelbar anliegendem Drehmoment braucht sie das nicht. Dennoch würde die Möglichkeit,nach eigenem Gusto zu dosieren, die SR/S zu einem vollkommenenmachen. Das Gleiche gilt für die. Allerdings lassen sich die gerade genannten Punkte auch als Vorteile sehen. Man muss imnämlich weder hektisch an derherumfingern, um, wenn ein eiliger Autofahrer einen nicht gesehen hat. Noch muss man beiman eine rote Ampel amziehen. Einfach rechtzeitig aus der Last gehen, und die Rekuperation bremst das Bike.