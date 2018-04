AC Schnitzer ACS5 (2018): Test, PS, Tuning, Marktstart

Das sportliche Talent des BMW M5 ist noch lange nicht ausgereizt! Im Rahmen desam Sachsenring , der vonundveranstaltet wurde, ist AUTO BILD ein Prototyp des M5 von AC Schnitzer gefahren. Die offiziell ACS5 genannte Tuning-Limousine ist dort angetreten, um den neuen Rundenrekord als schnellster BMW zu knacken. Ob es mit dem Rekord geklappt hat? Das lesen Sie in der nächsten Ausgabe von AUTO BILD SPORTSCARS! Da der M5 erst seit Kurzem auf dem Markt ist, hatte AC Schnitzer für die Entwicklung nur wenige Wochen Zeit. Sobald man auf den extra für die Rekordfahrt installierten Sportsitzen Platz nimmt, fällt einem die extrem tiefe Sitzposition auf. Auch großgewachsene Fahrer können gerade noch so das Head-up-Display sehen.

Aus Gewichtsgründen ist die komplette Rückbank entfernt.



Dreht man seinen Kopf, realisiert man, dass AC Schnitzer die komplette Rückbank ausgebaut, sowie die Kofferraumverkleidungen entfernt hat. Ein ziemlich ungewohnter Anblick in einer sonst familientauglichen Limousine . Doch die konsequente Diät zeigt Wirkung. Mit 1810 Kilogramm wiegt der Rekord-ACS5 90 Kilo weniger als die Basis. Das sehr agile Fahrverhalten erinnert so eher an einen deutlich kleineren M3 und nicht an eine ausgewachsene Reiselimousine vom Schlage eines M5. Das Sportfahrwerk von KW, das sich ebenfalls noch in der Entwicklung befindet, ist für diesen Eindruck hauptverantwortlich und lässt in Kurven nahezu überhaupt keine Wankbewegungen zu. Das Fahrwerk des Testwagens war aber dermaßen tief, dass die großen Räder bei starkem Lenkeinschlag im Radkasten geschliffen haben und man jedem Gullideckel ausweichen musste. Fairerweise muss man sagen, dass der Wagen kurz zuvor noch auf der Rennstrecke fuhr und die Serienversion deutlich komfortabler abgestimmt wird. Die extra für die Rekordfahrt montierten Michelin Pilot Sport Cup 2 wirken während der Probefahrt nie mit der Leistung überfordert und bieten guten Grip