Caravan Salon 2017 — 24.08.2017 Das sind die neuen Wohnmobile

om 25. August bis 4. September trifft sich die Wohnmobil -Welt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Seit 1962 hat sich der Salon zur weltgrößten Fachmesse für Camper entwickelt. Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass auch 2017 ein Rekordjahr wird. An neun Messetagen präsentieren über 130 Reisemobil- und Caravanmarken die ganze Bandbreite an neuen Fahrzeugen, Zubehör, Vorzelten, Mobilheimen, Camping- und Stellplätzen sowie Reisezielen. AUTO BILD REISEMOBIL hat viele der neuen Modelle, die auf dem Caravan Salon gezeigt werden, bereits gesehen und zum Teil schon gefahren. In der Bildergalerie stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuheiten vor.Die Messetore sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Online-Eintrittskarte kostet für Erwachsene 14 Euro, an der Kasse 18 Euro. Schüler und Studenten zahlen online zehn Euro und vor Ort sieben Euro. Alle Onlinetickets gelten für die eingetragene Person und sind an zwei voneinander unabhängigen Tagen gültig. Der Besuch der TourNatur ist an den drei Tagen (1.–3. September) ohne Zuzahlung möglich. Im Ticketpreis ist die kostenlose Hin- und Rückfahrt zum und vom Messegelände mit allen Verkehrsmitteln des VRR (Preisstufe D, Region Süd) inklusive. Für alle Besucher, die mit dem Reisemobil anreisen, steht das Caravan Center mit 3000 Stellplätzen auf dem Großparkplatz P1 zur Verfügung. Plätze mit Stromanschluss kosten 25 Euro pro Nacht, Stellplätze ohne Strom liegen bei 18 Euro. Weitere Infos unter 02 11/ 45 60–76 03 oder im Internet unter www.caravan-salon.de