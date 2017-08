Dieselskandal: Volkswagen zahlt Umweltprämie — 08.08.2017 VW zahlt bis zu 10.000 Euro Wechselprämie Volkswagen will Fahrer alter Diesel-Autos mit einer Umweltprämie locken. Beim Kauf eines Golf zahlt VW 5000 Euro. Infos zur VW-Umweltprämie!

Prämien reichen bis zu 10.000 Euro



Auch Porsche lockt mit Umweltprämie



(dpa/REU/cr) Volkswagen sowie die Unternehmenstöchter Audi Skoda , Seat und Porsche wollen Besitzer älterer Dieselfahrzeuge mit einer Prämie den Kauf eines neuen Fahrzeugs schmackhaft machen. Angesichts drohender Fahrverbote locken die Hersteller mit einer Umstiegsprämie von bis zu 10.000 Euro. Mit dem Angebot für Dieselautos der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 konkretisierte die Kernmarke VW Pkw am 8. August 2017 die nach dem Dieselgipfel genannten Konzernpläne. Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem neuen Modell.Bis zu 10.000 Euro können Autokäufer für den Erwerb etwa eines VW-Diesel-Touareg mit der Abgasnorm Euro 6 erhalten, wenn sie den alten Wagen gleich welcher Marke verschrotten. Bei einem Golf sind es 5000 Euro, bei einem VW up ! liegt die Prämie bei 2000 Euro. Die Tochter Audi bietet modellabhängig zwischen 3000 und 10.000 Euro für den Umstieg auf neue Autos. Bei Audi und Volkswagen erhöhen sich die Prämien, wenn sich die Kunden für ein Erdgas-, Hybrid- oder Elektroauto entscheiden.Auch die Schwestermarke Porsche bietet eine Umstiegsprämie an. Wer ein neues SUV von Porsche kauft, kann mit einem Preisnachlass von 5000 Euro rechnen. Bei Skoda beträgt der Rabatt ebenfalls bis zu 5000 Euro. Der Erwerb von Automobilen mit CNG-Antrieb wird von Skoda zusätzlich mit 1000 Euro gefördert. Die spanische Tochter Seat bietet zwischen 1750 und 8000 Euro. Durch den Kaufanreiz soll die Abgasbelastung durch giftige Stickoxide reduziert werden, die in mehreren Großstädten für ein Fahrverbot von Dieseln sorgen könnten. Für den Erwerb von Autos mit alternativen Antriebsarten wie Erdgas- oder Elektromotor stellt VW zudem je bis zu 2380 Euro in Aussicht. Die beiden Prämien gelten bis Ende 2017. Autos mit den Abgasnormen Euro 5 und teilweise Euro 6 sollen nach den Beschlüssen des Treffens zwischen Autoindustrie und Politik vor knapp einer Woche durch ein Software-Update sauberer gemacht werden. Die Branche hatte eine teure und nach Industrieangaben teils unmögliche Nachrüstung durch Umbauten am Motor zunächst vermieden.