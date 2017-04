Heiße Autos der Silicon-Valley-Milliardäre — 27.04.2017 Das fahren Gates, Zuckerberg und Co Geld spielt keine Rolle für die Superreichen aus dem Silicon Valley. Geschmack allerdings schon. Welche Autos Bill Gates, Mark Zuckerberg und Co in der Garage stehen haben!

Heiße Autos der Silicon-Valley-Milliardäre zur Galerie

ein, ein Kontocheck ist für sie nicht nötig vor größeren Anschaffungen. Auch nicht vor dem Autokauf. Wenn Ex-Microsoft-Boss Bill Gates (84 Milliarden Dollar schwer), Facebook-Guru Mark Zuckerberg (54 Milliarden) oder Google-Gründer Larry Page (40 Milliarden) etwas haben wollen, dann bekommen sie es für gewöhnlich auch. Und so fällt es ihnen und anderen Größen aus dem berühmten Silicon Valley in Kalifornien auch nicht schwer, sich ihre automobilen Wünsche zu erfüllen.Wer aber denkt, die IT-Multimilliardäre schmeißen für ihren Fuhrpark mit den Dollar nur so um sich, der täuscht sich. Zumindest zum Teil. Denn anders als bei vielen Promis und Neureichen zählen für die meisten nicht nur Preisschild und Glamfaktor, sondern auch Geschmack, Zeitgeist und ein bisschen Extravaganz. Neben Ausnahmen wie Snapchat-CEO und Ferrari-Fahrer Evan Spiegel oder Luxus-Liebhaber Larry Ellison (Oracle) gibt es diverse Tesla-Jünger und den ein oder anderen Porsche-Sammler. Zumindest nach allem, was man so hört und liest. Denn gesicherte Erkenntnisse gibt es kaum, geben die genannten Herren und ihre Kollegen doch äußert wenig Privates preis.