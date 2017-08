Regionalklassen 2018 in der Kfz-Versicherung — 30.08.2017 40 Städte im Versicherungs-Check Für mehr als neun Millionen Autofahrer ändern sich ab 2018 die Regionalklassen ihrer Kfz-Versicherung. Das kann Auswirkungen auf die Beitragshöhe haben. AUTO BILD sagt, wo die Versicherung teurer wird, und wo günstiger.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Regionalklassen-Statistik für das Jahr 2018 herausgegeben. Während sich die Regionalklassen von rund 67 Zulassungsbezirken in Deutschland verbessern, werden 41 Zulassungsbezirke in ungünstigere Regionalklassen heraufgestuft. Von der Verbesserung profitieren etwa 5,5, Millionen Autofahrer, von den Verschlechterungen werden etwa 3,6 Millionen Fahrer betroffen sein. In 305 Zulassungsbezirken beziehungsweise für 31 Millionen Autofahrer bleiben die Regionalklassen von 2017 erhalten.Die oben angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Kfz-Haftpflichtversicherung. Bei den Kasko-Versicherungen sind insgesamt deutlich weniger Versicherte von Veränderungen betroffen: Hier rutschen rund 2,8 Millionen Versicherte in niedrigere (günstigere) Regionalklassen und etwa 2,6 Millionen in höhere (ungünstigere) Regionalklassen. Für knapp 29 Millionen der über 34 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherten ändern sich die Regionalklassen nicht.Für Versicherungsgesellschaften spiegeln Regionalklassen das Schadensrisiko innerhalb der verschiedenen Zulassungsbezirke in Deutschland wider. Das Schadensrisiko wird anhand der tatsächlichen Schadensbilanz eines Zeitraumes von drei Jahren berechnet – die Einteilung der Bezirke in Regionalklassen wird einmal jährlich entsprechend dieser Berechnung auf einen neuen Stand gebracht. Je höher das Schadensrisiko innerhalb eines Zulassungsbezirkes, desto höher ist die Regionalklasse des Bezirks. Und desto höher der Versicherungsbeitrag. Für die Haftpflicht gibt es 12 Klassen, für die Teilkasko 16 und für die Vollkasko 9.Wie häufig es innerhalb eines Zulassungsbezirks zu Haftpflicht- oder Kaskoschäden kommt, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Großen Einfluss haben etwa das Verkehrsaufkommen und das Wetter beziehungsweise die Straßenverhältnisse. Bezirke in Bundesländern mit geringerem Verkehrsaufkommen – zum Beispiel Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern – haben in der Regel vergleichsweise günstige Regionalklassen. In Bayern, wo häufiger winterliche Straßenverhältnisse vorherrschen, sind die Regionalklassen dagegen eher ungünstig. In Großstädten wie Berlin oder Hamburg können sich die häufigeren Diebstähle oder Schäden durch Vandalismus negativ auf die Regionalklassen in der Kaskoversicherung auswirken.In der Jahresrechnung für die Kfz-Versicherung , die von den Versicherungen in der Regel im letzten Jahres-Quartal an die Versicherten geschickt wird, ist jeweils nachzulesen, auf Grundlage welcher Regionalklasse der Jahresbeitrag berechnet wurde. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr müssen hier angegeben werden. Allerdings ist die Regionalklasse nur eines von rund 50 verschiedenen Kriterien, die bei der Berechnung der Beitragshöhe eine Rolle spielen. Das heißt: Selbst, wenn sich die Regionalklasse verbessert hat, kann sich der Beitrag trotzdem erhöhen – und umgekehrt. Versicherte sollten sich ihre Beitragsrechnung deshalb immer sehr genau ansehen. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich auch, mit einem Vergleichsrechner einen Versicherungsvergleich durchzuführen, um gegebenenfalls günstigere Versicherer ausfindig zu machen, die eine vergleichbare Leistung anbieten.AUTO BILD hat sich die neue Regionalklassenstatistik für 2018 einmal genauer angesehen und einen Vergleich für die 40 größten Städte in Deutschland angestellt.