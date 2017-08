Smart vision EQ fortwo: Vorstellung

Robin Hornig

Fazit

Von allen Studien zum autonomen Fahren scheint der Smart vision EQ fortwo das durchdachteste Konzept zu sein. So kann autonomes Fahren massentauglich werden. Sicherlich kann keiner sagen, was in 15 Jahren wirklich sein wird, aber smtliche Ideen zum Konzept sind logisch und keine Spielereien auch wenn Smart zur Prsentation einen Teddy unter das Halteband schnallt.