Übersicht E-Lkw: Konkurrenz zum Tesla E-Truck

Konkurrenz von Thor und Nikola

Der wasserstoffbetriebene E-Truck von Nikola (im Foto der größere Two) soll mit einer Tankfüllung bis zu 1900 Kilometer schaffen.

Daimler elektrifiziert mit E-FUSO



Der kleinere E-FUSO eCanter ist bereits erhältlich, der Schwertransporter Vision One soll 2021 auf den Markt kommen.

Post produziert StreetScooter in drei Größen



2018 will die Post 2500 Exemplare des StreetScooter Work XL auf Basis des Ford Transit produzieren.

Autor: Maike Schade

Mit dem Tesla E-Truck peilt Elon Musk nichts weniger an als die Revolution des Lieferverkehrs auf der Straße: Der für 2019 angekündigte vollelektrische Tesla Semi Truck soll schneller, kostengünstiger und sicherer sein als alles, das bisher unterwegs ist. Und vor allem sauberer: Gerade Lkw pusten eine Menge schädlicher Abgase in die Luft. Fahrverbote, die deshalb in vielen deutschen Städten drohen und für Lieferanten existenzgefährdend sein könnten, wären mit so einem Gefährt kein Thema. Weil das auch andere Hersteller begriffen haben, schrauben auch sie an stromernden Giganten – und einige fordern mit ihren Zukunfts-Linern Tesla heraus.So kündigte das 2016 gegründete kalifornische Start-up-Unternehmen Thor Trucks an, 2019 mit der Produktion des ET-One zu beginnen. Das futuristisch anmutende Gefährt soll eine Reichweite von bis zu 480 Kilometern schaffen und vor allem im Güternahverkehr eingesetzt werden. Dann wäre da das in Salt Lake City (USA) beheimatete Start-up Nikola, das zusammen mit Autozulieferer Bosch an zwei stromernden Lkw namens One und Two arbeitet. Anders als Tesla oder Thor setzt Nikola zur Energiegewinnung aber nicht auf Akkus, sondern auf Wasserstoff. Eine Tankfüllung soll für bis zu 1900 Kilometer reichen, die beiden E-Motoren liefern bis zu 1000 PS. Geplanter Marktstart: 2021.Nicht nur Start-ups, sondern auch die großen Autobauer arbeiten an elektrischen Lieferwagen bzw. haben solche E-Laster bereits parat: Die Daimler-Tochter FUSO lieferte am 14. Dezember 2017 die ersten Exemplare des eCanter (bis zu drei Tonnen Nutzlast, bis zu 100 Kilometer Reichweite) aus. Der Leicht-Lkw ist nur der Anfang: Fuso kündigte an, eine neue Sparte namens E-FUSO gründen und in den kommenden Jahren alle Lkw- und Bus-Reihen elektrifizieren zu wollen. Geplant ist unter anderem ein schwerer Lkw mit einer Reichweite von bis zu 350 Kilometern und bis zu elf Tonnen Zuladung. Der Prototyp "E-FUSO Vision One" könnte bereits 2021 an den Start gehen, verkündete der Hersteller auf der Tokyo Motor Show 2017. BMW nahm zusammen mit der ARS Altmann AG und der Scherm Group in München bereits den dritten E-Lkw in Betrieb, weitere sollen folgen.Vorreiter auf dem Gebiet der E-Transporter ist aber kein klassischer Autobauer, sondern die Deutsche Post: Seit Mitte 2016 produziert sie den selbst entwickelten StreetScooter, der in den beiden Varianten "Work" (Zuladung: 900 kg) und dem größeren "Work L" (1190 kg) bereits als Paket-Lieferfahrzeug auf den deutschen Straßen unterwegs und mittlerweile auch im freien Verkauf erhältlich ist. Im August 2017 schließlich stellte die Post-Tochter den noch größeren Work XL auf Basis des Ford Transit vor, bis Ende 2018 sollen (zunächst für den Eigengebrauch, nicht für den freien Markt) 2500 Exemplare produziert werden. Blick in die Niederlande: Hier fahren bereits diverse Modelle (sieben bis 24 Tonnen Gesamtgewicht) von Emoss herum, mit einer rein elektrischen Reichweite bis 300 Kilometer. Nachziehen will die VDL Groep: Sie kündigte an, ihren E-Truck auf DAF-Basis im ersten Quartal 2018 vorstellen zu wollen.