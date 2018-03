VW Atlas Tanoak (2018): Vorstellung — 28.03.2018 VW-Gelände-Pick-up auf MQB-Basis In New York zeigt Volkswagen die Studie Atlas Tanoak. Der erste Pick-up auf MQB-Basis gibt einen Ausblick auf zukünftige VW-Pritschen-Modelle.

Das Heck wird durch ein Leuchtband eingerahmt.

Der "Cargo-Bügel" soll die Fracht sichern



Innenraum ist voll vernetzt

Der Innenraum bietet fünf Personen Platz. Zwei Bildschirme geben Infos an den Fahrer weiter.

Motor: VR6 mit 280 PS

Autor: Andreas Huber

Auf der New York International Auto Show (30. März bis 8. April 2018) gibt Volkswagen einen Ausblick auf zukünftige Pick-ups der Marke. Der VW Atlas Tanoak ist der erste VW mit Pritsche, der auf dem MQB (Modularer Querbaukasten) aufbaut. Das Design der Studie basiert auf dem Serien-SUV Atlas – zumindest bis zur zur B-Säule. Dahinter gibt die Ladefläche dem Tanoak einen völlig eigenständigen Charakter. Dieser wird auch durch die individuellen Elemente des Pick-ups unterstrichen. Denn der Tanoak macht mächtig auf Geländewagen: In die Frontschürze wurde eine Seilwinde integriert, dazu gibt es einen Unterbodenschutz. Die Tagfahrlichter in der wuchtigen Frontschürze erinnern an den T-Roc. Die Streben des Kühlergrills sind illuminiert und umranden die LED-Scheinwerfer . Alle Leuchten am Tanoak sind animiert. Seitlich fallen große 20-Zoll-Felgen mit Geländereifen und massive Radkastenverbreiterungen aus Kunststoff auf.Am Heck dominiert ein Leuchtenband. Nette Spielerei: Beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs zeigen die Leuchten eine Lichtinszenierung. Ebenfalls auffällig: die riesigen, eckig geformten Chrom-Auspuffendrohre. Auf der Ladefläche lässt sich der sogenannte "Cargo-Bügel" auf den Seitenwänden der Ladefläche über den gesamten Bereich verschieben. Dadurch werden Fixpunkte geschaffen um beispielsweise Kanus oder Fahrräder sicher auf der Ladefläche zu verstauen.Fünf Personen haben im Tanoak Platz. Die Vordersitze sind so geformt, dass sie auch im Gelände genügend Seitenahlt geben sollen. Das gilt auch für die beiden äußeren Sitzplätze in der zweiten Reihe. Im Armaturenbrett gibt es zwei Bildschirme: das "Digital Cockpit ", das dem Fahrer als Kombiinstrument dient, daneben der Infotainment-Touchscreen. In der Mittelkonsole sitzt ein neu gestalteter Schaltknauf für die 8-Gang-Automatik, daneben können über die "4Motion Active Control" die verschiedenen Fahrmodi ausgewählt werden.Im VW Atlas Tanoak arbeitet ein 3,6-Liter-VR6-Motor mit 280 PS und 350 Nm Drehmoment. Er soll den Midsize-Pick-up in 8,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Seine Kraft bringt der Tanoak per Allradantrieb auf die Straße, für harten Geländeeinsatz steht sogar eine Untersetzungsstufe zur Verfügung.