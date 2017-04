VW Golf/Opel Astra/Renault Mégane: Kombis im Test — 29.04.2017 Der Golf geht in die Verlängerung Als frisch gelfiteter Lademeister tritt der VW Golf Variant gegen Opel Astra Sports Tourer und Renault Mégane Grandtour an.

Auch als Variant möchte der Golf den Testsieg einfahren



Favoritenrolle: Als Fünftürer gewann der facegeliftete Golf den Vergleichst – der Variant will nachziehen.

Die schwungvolle Line kostet Platz auf der Mégane-Rückbank



Transporter: Dank umklappbarer Beifahrersitzlehne kann der Mégane auch lange Güter mitnehmen.





Dei Spritzigkeit des Astra geht mit straffem Fahrwerk einher



Sprintsieger: Der Astra geht in 9,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 – schneller ist hier keiner.







Fahrzeugdaten Opel Renault VW Modell Astra Sports Tourer 1.4 Turbo EcoFlex Mégane Grandtour Energy TCe 130 Golf Variant 1.5 TSI ACT BMT Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer vorn quer vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Kette Zahnriemen Hubraum 1399 cm³ 1197 cm³ 1498 cm³ kW (PS) bei 1/min 110 (150)/5000 97 (132)/5500 110 (150)/5000 Nm bei 1/min 230/2000 205/2000 250/1500 Vmax 215 km/h 198 km/h 218 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/45 R 17 V 205/55 R 16 V 225/45 R 17 W Reifentyp Michelin Primacy 3 Michelin Energy Saver Dunlop Sport Maxx RT Radgröße 7,5 x 17" 6,5 x 16" 7 x 17" Abgas CO2 117 g/km 120 g/km 116 g/km Verbrauch* 6,3/4,3/5,1 l 6,7/4,6/5,4 l 6,2/4,4/5,1 l Testverbrauch Sportverbrauch** 9,0 l/100 km 9,5 l/100 km 8,7 l/100 km Testrunde*** 6,7 l/100 km 7,0 l/100 km 6,5 l/100 km Sparverbrauch**** 5,5 l/100 km 5,7 l/100 km 5,4 l/100 km Tankinhalt 48 l/Super 47 l/Super 50 l/Super Kältemittel R1234yf R1234yf R1234yf Vorbeifahrgeräusch 70 dB(A) 70 dB(A) 72 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 1403/640 kg 1700/685 kg 1500/680 kg Kofferraumvolumen 540–1630 l 521–1504 l 605–1620 l Länge/Breite/Höhe 4702/1809–2042/1510 mm 4626/1814–2058/1448 mm 4567/1799–2027/1481 mm Testwagenpreis 27.895 Euro 24.580 Euro 32.770 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Opel Renault VW Beschleunigung 0–50 km/h 3,4 s 3,4 s 3,4 s 0–100 km/h 9,3 s 10,9 s 9,5 s 0–130 km/h 15,1 s 17,3 s 14,6 s 0–160 km/h 23,9 s 29,3 s 22,8 s Elastizität 60–100 km/h (4./5. Gang) 8,0/10,4 s 8,0/12,7 s 7,2/9,0 s 80–120 km/h (5./6. Gang) 11,2/14,6 s 12,6/17,1 s 9,4/11,5 s Leergewicht/Zuladung 1331/554 kg 1349/522 kg 1387/503 kg Gewichtsverteilung v./h. 56/44 % 59/41 % 56/44 % Wendekreis links/rechts 11,0/11,1 m 11,2/11,3 m 10,8/10,9 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,2 m 36,2 m 36,5 m aus 100 km/h warm 34,6 m 36,6 m 34,6 m Innengeräusch bei 50 km/h 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) bei 100 km/h 66 dB(A) 65 dB(A) 66 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) Testverbrauch – CO2 6,7 l S – 158 g/km 7,0 l S – 165 g/km 6,5 l S – 154 g/km Reichweite 715 km 670 km 760 km

Gerald Czajka Fazit Die Verlängerung bereitet dem Golf keine Probleme. Der Wolfsburger sichert sich bei den Kombis ebenfalls die Krone, weil er neben vielen Stärken kaum Schwächen zeigt. Einzig die hohen Preise und die lächerlichen zwei Jahre Garantie trüben das Bild. Der Astra bringt sich wegen seines zu sportlichen Auftretens um die Siegchancen, dem gemütlichen und günstigen Mégane fehlt dagegen ein Schuss Dynamik.

Autoren: Gerald Czajka, Berend Sanders

as bleibt für immer! Hierzulande werden selbst ausgemachte Fußball-Feinde die WM 2014 nicht vergessen – Südamerikaner schon gar nicht. Die Deutschen blamieren im Halbfinale erst Brasiliens Ballartisten mit 7:1 und besiegen im Finale dann auch Argentinien. Allerdings schaffen unsere Jungs das 1:0 tatsächlich erst in der Verlängerung. In der 113. Minute passt Schürrle auf Götze, der schießt – Tooor!Anderes Spiel, gleiches Prinzip: Wenn VW seinen Musterknaben Golf überarbeitet und mit einem ganz neuen Motor aufs Spielfeld schickt, dann ist das mit der Favoritenrolle schon ziemlich klar. Der erste Vergleich der Fünftürer brachte dem Wolfsburger dann auch gleich mal den Meistertitel in der Kompaktklasse . Doch wir schicken den Golf trotzdem in die Verlängerung – und zwar wortwörtlich. Mit dem gleichen 1.5 TSI unter der Haube muss sich jetzt der Variant beweisen. Und der Kombi macht sich immerhin 31 Zentimeter länger als sein Fließheck-Kollege. Damit steht das Finale natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Hier und jetzt zählt nämlich vor allem ein starker Rückraum. Konkret: Passt das Mannschaftsgepäck in den Kofferraum? Und holen sich die Spieler beim Beladen keine Verletzungen? Klar, dass wir auch auf die Ablösesumme gucken und klären, ob Kondition (des Antriebs) und technische Finesse (des Fahrwerks) für die Verlängerung reichen.Kein leichtes Spiel also für den Golf. Zumal sich Opel Astra Sports Tourer und Renault Mégane Grandtour auch mit Verlängerungen auskennen. Mit Kombizuschlägen von 33 ( Opel ) und 27 Zentimetern ( Renault ) sind beide insgesamt länger als der Golf. Aber wenn nicht nur Ausrüstung, sondern auch Spieler mitsollen, empfiehlt sich der VW. Gegenüber Astra und Mégane passt bei aufrechter Rückbank eine Sporttasche mehr ins Variant-Heck. Doch das allein macht nicht glücklich. Der Renault bietet hier als Einziger eine umklappbare Beifahrersitzlehne – darüber freut sich der Trainer beim Baumarktbesuch ebenso wie über die mit 59 Zentimetern erfreulich niedrige Ladekante. Beim Renault bejubeln wir vor allem den doppelten Boden, der – anders als beim Golf – auch ohne Bastelstunde die Höhe wechselt. Beim Astra gewinnt die dreigeteilte Lehne Fans, kostet aber 340 Euro extra. Der Golf kontert mit einer serienmäßigen Durchreiche. Beim Renault muss eine zweigeteilte Lehne genügen.Auch sonst leistet sich der Mégane ein paar Eigenheiten. Die schwungvolle Linie des Kombis kostet innen leider wertvolle Zentimeter – zu dritt hinten ist enge Manndeckung unvermeidbar. Die Bedienung im Tablet-Stil erweist sich als gefährlich ablenkend – diese Taktik geht nicht auf. Astra und vor allem Golf setzen hier auf großzügige Raumdeckung und einfache Bedienung. Allerdings bleiben fehlende Drehknöpfe und Gestensteuerung beim großen VW-Navi Discover Pro für 2385 Euro ein Rückschritt.In Sachen Fahrleistungen weicht der Rüsselsheimer dem Golf nicht von den Füßen, geht unter zehn Sekunden auf Tempo 100 und schafft fast 220 km/h Spitze. Nur im Zwischenspurt agiert der Wolfsburger druckvoller. Beide mobilisieren 150 PS und hängen den 20 PS schwächeren Renault locker ab. Allerdings übertreibt der straff abgestimmte Astra den Fitness-Wahn etwas. Querfugen stoßen unangenehm auf, die aus der Mittellage sehr direkte Lenkung erfordert Eingewöhnung. Gewohnt ausgewogen setzt sich VW an die Spitze. Das Verstellfahrwerk (1045 Euro) beherrscht gemütliches "Ergebnis halten" ebenso wie die draufgängerische Offensive. Die bleibt dem Mégane weitgehend fremd – Lenkung und Schaltung fehlt die letzte Präzision. Die weiche Federung schluckt zwar viele Platzfehler, stößt bei ambitionierter Spielweise aber an ihre Grenzen.Und die Preise? Wo Opel und VW uns mit zwei Jahren vertrösten, läuft der Garantievertrag bei den Franzosen fünf Jahre lang (100.000 km). Zudem ist der Mégane auf dem Transfermarkt mit 24.580 Euro der Günstigste, der Golf kostet mit 32.770 Euro die höchste Ablösesumme, der Astra liegt mit 27.895 Euro dazwischen.