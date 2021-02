Auto-Alarmanlage nachrüsten: Kosten, Tipps — 14.02.2021 Schutz vor Autoknackern: So wird eine Auto-Alarmanlage nachgerüstet Man geht morgens aus dem Haus und der Parkplatz ist leer: Autodiebstahl ist nach wie vor ein großes Thema. AUTO BILD zeigt, wie man Alarmanlagen nachrüstet.

Wie funktioniert die Nachrüst-Alarmanlage?

Geübte Autoknacker können Scheiben ohne große Erschütterung einschlagen. Hier helfen Luftdrucksensoren.

Geübte Autoknacker können Scheiben ohne große Erschütterung einschlagen. Hier helfen Luftdrucksensoren. Fast alle Alarmanlagen besitzen eine Sirene für den Warnton und eine Fernbedienung/App um die Alarmanlage zu aktivieren oder auszuschalten. Das Ganze wird über ein kleines Steuergerät gesteuert. Im Auto befinden sich dazu in der Regel Erschütterungssensoren. Diese senden ab einem bestimmten Grad der Erschütterung ein Signal an das Steuergerät, das dann die Sirene aktiviert. Wie stark die Erschütterung für die Auslösung sein muss, lässt sich bei den meisten Systemen einstellen. Komplexere Systeme messen nicht nur die Erschütterung, sondern verfügen beispielsweise auch über eine Innenraum-Überwachung mit Infrarotwellen oder Ultraschall oder auch Luftdruck-Sensoren.

Kann man die Alarmanlage selbst einbauen?

Es gibt durchaus Alarmanlagen, die jeder im Handumdrehen selbst verbauen kann. Allerdings stellen diese in der Regel keine große Hürde für Diebe dar. Um eine passende Alarmanlage für das Auto zu finden, sollte der Weg immer zu einem Fachbetrieb führen, der sich auf Kfz-Alarmanlagen spezialisiert hat. Auch viele Kfz-Werkstätten haben sich auf den Einbau von Alarmanlagen spezialisiert und können hier beratend zur Seite stehen. Je nach System sollte dort auch übrigens der Einbau erfolgen. Besonders wenn die Alarmanlage in das Motormanagement-System und die Wegfahrsperre eingreift, ist die Montage der Alarmanlage den Profis zu überlassen. Geschehen hier nur kleine Fehler und die Alarmanlage wird falsch angeschlossen, kann es zu Konflikten mit dem Motormanagement-System oder einer bereits verbauten Alarmanlage kommen und das Auto steht still. So einen Fehler im Nachhinein zu finden und zu reparieren wird oft teurer als der Einbau vom Profi.

Wie aufwändig der Einbau einer Alarmanlage ist, ist auch ganz von der Funktionsweise abhängig. Während es simple Alarmanlagen gibt, die schon innerhalb einer Stunde im Fahrzeug verbaut sind, gibt es auch durchaus komplexere Systeme, deren Einbau schon einen ganzen Arbeitstag beanspruchen kann.

Gibt es Alarmanlagen ohne Einbau?

Ein manueller Diebstahlschutz wie Lenkradkrallen oder Pedalsperren helfen besser als einfache Alarmanlagen ohne Einbau. ©Ralf Timm / Auto Bild Systeme, die in den Zigarettenanzünder gesteckt werden. Diese Systeme arbeiten meist mit einem Erschütterungs- oder Luftdrucksensor und geben automatisch Alarm, wenn sie vor dem Öffnen der Tür nicht per Fernbedienung oder App deaktiviert wurden. Solche Systeme werden Diebe aber nur in den seltensten Fällen abschrecken, denn außer einem akustischen Warnsignal und vielleicht einer Meldung per Fernbedienung oder per App, leisten diese Systeme einem Dieb meist keinen Widerstand und können schnell deaktiviert werden. Je nach Fahrzeug sollte man beim Kauf eines solchen Systems auch darauf achten, ob die Alarmanlage auch mit einem Akku ausgestattet ist. Viele Fahrzeuge stellen die Stromzufuhr zum Zigarettenanzünder nämlich ab, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gleiches gilt übrigens auch für Alarmsysteme, die über den ODB-Anschluss im Auto verbaut werden. Will man auf den Einbau einer Alarmanlage verzichten, ist ein mechanischer Diebstahlschutz wie eine Lenkradkralle oder eine Pedalsperre eine bessere Option. Hier geht's zum Lenkradkrallen-Test

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Alarmanlagen auf dem Markt, die ganz ohne aufwändigen Einbau ins Auto auskommen. Oft sind das Systeme, die in den Zigarettenanzünder gesteckt werden. Diese Systeme arbeiten meist mit einem Erschütterungs- oder Luftdrucksensor und geben automatisch Alarm, wenn sie vor dem Öffnen der Tür nicht per Fernbedienung oder App deaktiviert wurden. Solche Systeme werden Diebe aber nur in den seltensten Fällen abschrecken, denn außer einem akustischen Warnsignal und vielleicht einer Meldung per Fernbedienung oder per App, leisten diese Systeme einem Dieb meist keinen Widerstand und können schnell deaktiviert werden. Je nach Fahrzeug sollte man beim Kauf eines solchen Systems auch darauf achten, ob die Alarmanlage auch mit einem Akku ausgestattet ist. Viele Fahrzeuge stellen die Stromzufuhr zum Zigarettenanzünder nämlich ab, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gleiches gilt übrigens auch für Alarmsysteme, die über den ODB-Anschluss im Auto verbaut werden.

Was kostet eine Auto-Alarmanlage?

Der Preis einer Alarmanlage variiert stark und ist vor allem vom Fahrzeug und vom System der Alarmanlage abhängig. Während günstige Anlagen bereits bei 30 Euro beginnen, können sehr aufwändige Alarmanlagen auch schon deutlich über 1000 Euro kosten. Gleiches gilt auch für den Einbau: Die Preise können je nach Auto und Alarmanlage von 100 bis zu mehreren Tausend Euro variieren. Bei einigen Systemen sollte man auch die laufenden Kosten nicht außer Acht lassen: Einige Anbieter von Alarmanlagen verlangen eine jährliche Gebühr, um das GPS-Tracking oder die Alarme per App oder Fernbedienung zu gewährleisten. In den meisten Fällen liegen diese Gebühren zwischen 30 und 100 Euro im Jahr.

Lohnt sich eine Nachrüst-Alarmanlage?