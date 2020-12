Das Jahr 2021 bringt wichtige Änderungen für Motorradfahrer. Es sind weniger neue Regeln, ähnlich wie bei den Änderungen im Verkehr 2020. Dort stand Autofahrern eine Änderung der 125er-Führerscheinregelung ins Haus. Diese wichtigen Dinge müssen Motorradfahrer 2021 beachten.

Abgasnorm Euro 5 ab Januar 2021



Ab dem ersten Januar 2021 müssen alle neu zugelassenen Motorräder die Abgasnorm Euro 5 erfüllen. Dadurch sollen die Abgaswerte im Vergleich zu Euro 4 um rund ein Drittel verringert werden. Der Sprung von Euro 4 auf Euro 5 ist zwar weniger groß als der vorherige, doch die technische Herausforderung für die Hersteller steigt. Der Einsatz von Einspritzung und Katalysatoren reicht nicht mehr aus, jetzt kommen Turbolader und variable Steuerzeiten – oder es wird mit der Literleistung gespielt. Vor allem für heiße Sportbikes ist das von Bedeutung, denn die dürfen auf keinen Fall an Performance einbüßen. Aber auch luftgekühlte Motoren und Zweitakter sind betroffen. Hier müssen sich die Hersteller neue technische Lösungen einfallen lassen.

Unter kurzfristigem Druck befindet sich die Industrie nicht. In jüngerer Zeit neu vorgestellte Bikes erfüllen die Euro-5-Norm bereits. Und vor dem Corona-Lockdown produzierte Euro-4-Zweiräder dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung vom KBA auch 2021 noch verkauft werden. Aufpassen muss allerdings, wer zum Ende der Saison 2020 gerade noch ein Euro-4-Motorrad gekauft hat. Verbraucher können solch ein Zweirad 2021 nicht mehr automatisch zulassen!

250er für die praktische Fahrprüfung zugelassen



Die praktische Prüfung für den A2-Führerschein kann in Zukunft auf einem Motorrad mit 250 Kubikzentimetern Hubraum abgelegt werden. Bisher musste das Motorrad für die Prüfung mindestens 395 Kubik Hubraum und 27 bis 48 PS haben. Mit der Änderung will die EU der Tatsache Rechnung tragen, dass viele Zweiradfahrer in dieser Klasse die Leistungsgrenze gar nicht ausreizen und vor Bikes mit 48 PS sogar Respekt haben. Die Regelung trat am 1. November 2020 in Kraft. Hier gibt es alle relevanten Infos zum Motorradführerschein.