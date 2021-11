Ein Adventskalender sorgt für Vorfreude auf Weihnachten und bringt selbst den größten Weihnachtsmuffel in etwas festliche Stimmung. Doch sie sind nicht nur etwas für Kinder und müssen nicht immer nur Schokolade enthalten. Es gibt auch viele Adventskalender für kleine und große Autofans, Bastler und Tüftler. AUTO BILD zeigt Ihnen Adventskalender rund um das Thema Auto!

Die coolsten Adventskalender 2021

Zoom Mit den Adventskalendern von Revell kommt man in 24 Tagen zum fertigen Modell, auch RC-Autos sind erhältlich.



Revell-Adventskalender

Schon seit vielen Jahrzehnten begeistert die Firma Revell aus Bünde mit ihren Modellbausätzen große und kleine Autofans und Technikfreaks. Doch die Modellbausätze eignen sich nicht nur als Weihnachtsgeschenk, es gibt sie auch als Adventskalender. So sind Standmodell-Bausätze eines VW T2 Bullis, eines Porsche Junior Traktors oder eines Deutz D30 Traktors in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erhältlich. Aber nicht nur Standmodell-Bausätze, sondern auch Bausätze von ferngesteuerten Autos bietet Revell als Adventskalender an. So hat Revell noch vier verschiedene Offroad-Crawler im Angebot, die in 24 Tagen zu einem funktionierenden RC-Modell gebaut werden können. Auch hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen.

Zoom Die Adventskalender der Firma Franzis bieten nicht nur einen Bausatz einer Auto-Ikone, sondern liefern auch Wissenswertes rund um das Vorbild.



Diecast-Bausätze von Franzis

Doch nicht nur Revell bietet Bausätze in Form eines Adventskalenders an. Auch die Firma Franzis hat ein breites Portfolio an Adventskalendern, die für Autofans interessant sein könnten. Neben Adventskalendern mit Technikbezug, wie zum Beispiel ein Roboter-Adventskalender, gibt es verschiedene Kult-Autos als Diecast-Bausatz in Adventskalender-Form. Neben beliebten Sympathieträgern wie dem VW Käfer , dem VW T1 Bulli, dem Trabant P601 oder der Ente von Citroen , gibt es auch unter anderem Traumautos wie den Land Rover Defender , den Opel Manta oder den Porsche 911 in verschiedenen Modelljahren als Bausätze. Alle Modelle sind dabei im Maßstab 1:43 gehalten, die Karosserien sind aus Druckguss gefertigt. Neben den Einzelteilen, aus denen das Modell zusammengesetzt wird, ist im Adventskalender noch interessante Trivia über das Modell enthalten. Das fertige Modell wird auf einem kleinen Podest präsentiert. Dort installiert ist ein Soundmodul, das den Motorensound des Originals abspielt.

Zoom Der Adventskalender von Hot Wheels beinhaltet neben acht Automodellen auch noch eine kleine Spielmatte und Zubehör.



Adventskalender von Hot Wheels und co

Auch die Kultmarke Hot Wheels hat dieses Jahr wieder Adventskalender im Angebot. In dem Adventskalender sind neben acht Automodellen auch weihnachtliches Zubehör und eine kleine Spielmatten mit Straßen enthalten. Von Carrera gibt es einen Adventskalender, der den Bausatz eines ferngesteuerten Offroaders enthält, der in 24 Tagen gebaut werden kann. Die Firma Matchbox hat ebenfalls einen Adventskalender im Programm, der einige Automodelle und Zubehör enthält.

Zoom Die Firma Brüder Mannesmann hat einen Adventskalender im Angebot, der ein Schnellschleif-Gerät beinhaltet.



Werkzeug-Adventskalender von Gedore und Brüder Mannesmann