Alfa Romeo Giulietta: Gebrauchtwagen-Test

n Italien lieben wir Deutschen das Essen, den Fußball, die Sonne, die Lebensart. Aber was ist mit den Autos? Klar, Alfa Lancia und Maserati sind große Namen. Aber kaufen wir sie deswegen? Eher nicht. Im Juli 2021 wurde der Kompaktwagen Alfa Giulietta , zu Deutsch Julchen, lediglich 52-mal neu zugelassen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum setzte Bentley 38 Continental GT ab, kaum weniger. Der VW Golf , obwohl nicht in Topform, fand dagegen 10.005 neue Besitzer.

Dass die 2010 vorgestelltekurz vor der Rente steht, ist keine Erklärung. Die. Sorgen über mangelnde Exklusivität sind also unbegründet. Über die Optik auch nicht, Julchen ist eitel. Mit charismatischem Kühlergrill, einer ansteigenden, sehnigen Silhouette und keckem Heck

Könnte besser sein: enges Cockpit mit rutschigen Schaltern und spezieller Bedienung. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Etwas nüchterner geht es im Innenraum zu. Die Instrumente in den tiefen Höhlen und das Markenzeichen auf dem Lenkrad müssen als Wiedererkennungswert ausreichen. Und natürlich die. Das, viel Hartplastik und ständige Knistergeräusche lassen uns wehmütig an die erstevon 1954 zurückdenken. Zumal die auch schöner klang. Der Zweiliter-Diesel, der im Testwagen vom Autohus in Bockel mit. Auch weil ihn das träge agierende TCT-Doppelkupplungsgetriebe oft unnötig auf hoher Drehzahl hält. Häufiger anzutreffen und deutlich. Dann zeigt Julchen bei allem Sinn für Komfort noch reichlich, lässt sich auch dank der direkten Lenkung schnell und präzise durch enge Kurven zirkeln.