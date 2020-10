I

m Ernstfall kann eine Dashcam richtig Geld und Ärger sparen. Nimmt Ihnen jemand die Vorfahrt und verursacht so einen Unfall , können Sie mithilfe eines Videos Ihre Unschuld beweisen. Das erste Mal hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 15. Mai 2018 Dashcam-Videos als Beweismittel in einem Prozess zugelassen (Az. VI ZR 233/17). Seitdem werden die kleinen Autokameras in Deutschland immer beliebter. Zum Amazon Prime Day 2020 sind bei Amazon viele Modelle stark reduziert. AUTO BILD hat eine Auswahl getroffen. Welche Dashcams wirklich gut sind, lesen Sie außerdem im Dashcam-Test.