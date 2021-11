Die kommende Generation deswird es erstmals auchgeben. Mit dem A6 e-tron Concept zeigen die Ingolstädter schon rund zwei Jahre vor dem Marktstart, worauf sich die Kunden freuen dürfen. Um auf möglichst breite Akzeptanz zu stoßen, hüllt sich die(476 PS ) starke Studie in ein Limousinen-Gewand. Bei Audis Ruf als Hersteller illustrer Sport-Kombis würde sich aber auch ein Avant anbieten, was gerade auf dem Heimatmarkt wohl gut ankäme.

AUTO BILD hat einen A6 e-tron Avant am Computer entstehen lassen. Das A6 e-tron Concept ist weniger sportlich gezeichnet als der GT , aber dennoch ziemlichDieser Eindruck verstärkt sich alsnoch. Das durchgehende Leuchtenband mit ausmodellierter Abrisskannte bleibt. Darüber wölbt sich aber ein höherer Dachabschluss, der – zumindest in unserer Skizze – fast schonabfällt. Das kostet zwar etwas Platz, sieht aber schicker aus. Und das größte Plus an Praktikabilität kommt nicht nur durch Ladehöhe, sondern auch durch umklappbare Sitze und offenen Stauraum zustande. Für die Serie haben wir dem Kombi Dachreling, Antenne, Dritte Bremsleuchte, Heckscheibenwischer und Modellbezeichnung am Kofferraumdeckel spendiert. Aus dem beleuchteten Audi-Logo sind vier Chromringe geworden. Weniger gut sieht das Auto deshalb nicht aus. Im Gegenteil, Serientrimm und Kombi-Heck stehen dem A6 e-tron ausgezeichnet.