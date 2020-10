Bei Audi gibt's jetzt neue Scheinwerfer auf Knopfdruck

Beim e-tron spielt es künftig keine Rolle mehr, welche Scheinwerfer bestellt wurden. Sie lassen sich upgraden.

Welche Funktionen gebucht werden können, ist vom Fahrzeugmodell abhängig.Das Infotainmentpaket umfasst dagegen die "MMI Navigation plus" und das "Audi smartphone interface".Je Option bieten die Bayern eine einmalige Testphase an, in der sich der Kunde das Feature in Ruhe anschauen und testen kann. Danach kann die Funktion je nach eigenem Anspruch verlängert werden.