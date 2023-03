VWs

Ein App-Store für alle Marken:Software-Unternehmen Cariad hat im Zuge des Mobile World Congress 2023 in Barcelona einen konzernweiten Store für das Infotainmentsystem angekündigt. Spotify, TikTok und weitere Anwendungen sind an Bord. Im Sommer 2023 wird der App-Store erstmals in einigen Audi -Modellen verfügbar sein, bevor er seinen Weg in andere Modelle des VW -Konzerns findet.