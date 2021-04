Hinweis Audi Q2 30 TFSI im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot Pfeil

Einliter-Turbo-Dreizylinder mit 116 PS und 200 Nm Drehmoment. Audi-untypisch treibt der Motor nur die Vorderräder an, die sechs Gänge werden von Hand geschaltet. Zwar ist der Motor noch sechs PS stärker als nach dem Facelift; schnell ist das SUV damit trotzdem nicht, von 0 auf 100 km/h vergehen über zehn Sekunden. Dafür ist der Motor mit 5,9 Litern auf 100 Kilometer laut WLTP besonders sparsam. (So schlägt sich der Audi Q2 im AUTO BILD-Test) Beim Abo-Q2 handelt es sich noch um eine Version vor dem Facelift, das Ende 2020 auf den Markt gekommen ist . Unter der Haube arbeitet der Basis-Benziner, einAudi-untypisch treibt der Motor nur die Vorderräder an, die sechs Gänge werden von Hand geschaltet. Zwar ist der Motor noch sechs PS stärker als nach dem Facelift; schnell ist das SUV damit trotzdem nicht, von 0 auf 100 km/h vergehen über zehn Sekunden. Dafür ist der Motor mitlaut WLTP besonders sparsam.

Der Neupreis dieses Audi Q2 lag bei knapp 30.000 Euro



Sparsam ist auch die Ausstattung. Die Scheinwerfer strahlen in Halogentechnik, im Innenraum gibt's Stoffsitze. Ganz ohne Extras kommt aber auch dieser Q2 nicht daher: 17-Zoll-Alufelgen, Multifunktions-Lederlenkrad, Sitzheizung, Tempomat und Einparkhilfe hinten haben einst Aufpreis gekostet. Neu standen für den Q2 so 29.613 Euro brutto in der Preisliste. Aktuell hat das Auto 3500 Kilometer auf dem Tacho und ist im Auto-Abo ab 247,90 Euro monatlich zu haben. Die darin enthaltenen 200 Freikilometer dürften allerdings den wenigsten reichen. Für 493,90 Euro gibt es auch 800 Freikilometer. Das größte Paket mit 2500 Kilometern kostet ab 634,90 Euro monatlich.

