Audi schärft bei RS 4 und RS 5 nach! Ab Juli 2022 sind zwei neue Ausstattungspakete erhältlich, die die RS-Modelle schneller und lauter machen – und das, obwohl die Leistung des 2,9-Liter-V6-Biturbo gleich bleibt. AUTO BILD hat alle Infos und erklärt, was die Pakete beinhalten!

Während es bis zur Präsentation des nächsten C 63 wohl noch einige Zeit dauern dürfte, steht der BMW M3 Touring schon in den Startlöchern. Und damit der RS 4 dagegen nicht alt aussieht, hat Audi sich nach dem Facelift zum Frühjahr 2020 etwas einfallen lassen, um den RS 4 und den seit 2017 erhältlichen RS 5 ( Coupé und Sportback) frisch zu halten.

Zoom Die beiden neuen Ausstattungspakete sind für Audi RS 4 Avant sowie für RS 5 Coupé und RS 5 Sportback zu haben.





Ab Juli 2022 bieten die Ingolstädter für RS 4 und RS 5 zwei neue Ausstattungspakete an. Die wichtigste Information gleich vorweg: An der Leistung des 2,9 Liter großen V6-Biturbos ändert sich nichts. Macht aber auch nichts, denn mit 450 PS und 600 Nm maximalem Drehmoment hat es den RS-Modellen nicht an Leistung gefehlt.

RS 4 und RS 5 werden schneller



Trotz gleicher Leistung beschleunigen RS 4 und RS 5 mit dem neuen, 7875 Euro teuren "competition-Paket" schneller auf 100 km/h als bisher. Den RS 4 Avant will Audi mit 3,9 Sekunden gemessen haben (bisher 4,1 Sekunden); RS 5 Coupé und Sportback sollen in 3,8 Sekunden auf 100 km/h gehen (bisher 3,9 Sekunden).

Erreicht wurde die Verbesserung durch eine neue Software für das Getriebesteuergerät: Sie beschert der Achtgang-Automatik jetzt schnellere Schaltzeiten. Außerdem wird die Vmax-Begrenzung von 250 auf 290 km/h angehoben (bisher maximal 280 km/h im RS-Dynamikpaket).

Neues Gewindefahrwerk



Wer noch mal 4000 Euro mehr für das ebenfalls neue "competition-Paket plus" investiert, der bekommt außerdem noch ein überarbeitetes Sportdifferenzial mit hecklastigerer Auslegung sowie das "RS-Sportfahrwerk pro". Hier handelt es sich um ein manuell einstellbares Gewindefahrwerk mit dreifach verstellbaren Dämpfern und steiferen Stabis.

Ab Werk kommen so ausgestattete RS 4 und RS 5 mit zehn Millimeter Tieferlegung. Auf Wunsch sind weitere zehn Millimeter Tieferlegung möglich.

Zoom Im Innenraum gibt es für beide Modelle reichlich Alcantara und rote Nähte.





RS-Sportabgasanlage pro für mehr Sound



Doch das ist noch nicht alles, denn im competition-Paket plus ist auch noch die "RS-Sportabgasanlage pro" inklusive, zu erkennen an den schwarzen Endrohren. Die Abgasanlage soll einen sportlicheren Sound bieten. Der Clou: Der Klang vor allem durch die Reduzierung von Dämmung im Motorraum erzielt wurden sein. Ganz nebenbei spart der neue Auspuff auch noch acht Kilo ein.

Äußerlich zu erkennen sind die neue competition-Pakete daran, dass RS 4 und RS 5 serienmäßig mit dem "Optikpaket schwarz plus" inklusive schwarzen Audi-Ringen ausgestattet sind. Optional können Optikpakete in mattem oder glänzendem Carbon gebucht werden. Außerdem sind gegen Aufpreis die Sportreifen Pirelli P-Zero Corsa und eine neue Außenlackierung in "Sebringschwarz Kristalleffekt" erhältlich.

Die Preise für die Ausstattungspakete





Das competition-Paket gibt es ab 7875 Euro, während das competition-Paket plus 11.875 Euro kostet. Hinzu kommen noch die Basisfahrzeuge, die aktuell bei 86.000 Euro (Audi RS 4 Avant) bzw. 87.000 Euro ( Audi RS 5 Coupé) starten.

Die Neuerungen auf einen Blick

competition-Paket für 7875 Euro

● Vmax-Anhebung auf 290 km/h

● RS-Sportabgasanlage plus

● Optikpaket schwarz plus

● Matrix-LED-Scheinwerfer (beim RS 5 mit Laserlicht)

● 20-Zoll-Felgen

● Alcantara-/Lederausstattung mit Wabensteppung

● Gurte mit rotem Rand

competition-Paket plus für 11.875 Euro

● Alle Features des competition-Paket plus

● RS-Sportfahrwerk pro (Gewindefahrwerk)

● Überarbeitetes Sportdifferenzial

● Dynamiklenkung