Audi schärft bei RS 4 und RS 5 nach! Seit Juli 2022 sind zwei neue Ausstattungspakete erhältlich, die die RS-Modelle schneller und lauter machen – und das, obwohl die Leistung des 2,9-Liter-V6-Biturbo gleich bleibt. AUTO BILD hat alle Infos und erklärt, was die Pakete beinhalten!

Die vierte Generation des Audi RS 4 , interne Bezeichnung B9, ist seit Anfang 2018 ausschließlich als Kombi erhältlich. Der Hauptkonkurrent des schnellsten A4 Avant war bis vor Kurzem das Mercedes-AMG C 63 S T-Modell , dessen V8-Biturbo bis zu 510 PS leistet. Mit dem Modellwechsel zur C-Klasse-Generation 206 schrumpft die AMG-Version allerdings von acht auf vier Zylinder.

Während es bis zur Präsentation des nächsten C 63 wohl noch einige Zeit dauern dürfte, steht der BMW M3 Touring schon in den Startlöchern. Und damit der RS 4 dagegen nicht alt aussieht, hat Audi sich nach dem Facelift zum Frühjahr 2020 etwas einfallen lassen, um den RS 4 und den seit 2017 erhältlichen RS 5 (Coupé und Sportback) frisch zu halten.

Ab Juli 2022 bieten die Ingolstädter für RS 4 und RS 5 zwei neue Ausstattungspakete an. Die wichtigste Information gleich vorweg: An der Leistung des 2,9 Liter großen V6-Biturbos ändert sich nichts. Macht aber auch nichts, denn mit 450 PS und 600 Nm maximalem Drehmoment hat es den RS-Modellen nicht an Leistung gefehlt.