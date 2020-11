4 0 Jahre Auszubildende vom Audi Werk Neckarsulm Hand an einen Audi RS 6 Avant gelegt. Heraus kam das RS 6 GTO concept. Zwölf Azubis aus den Bereichen Karosseriebau, Kraftfahrzeugmechatronik, Fahrzeuglackiererei und Werkzeugmechanik arbeiteten mehrer Monate an dem Projekt. Viele Bauteile des Showcars sind Einzelanfertigungen und stammen aus dem 3D-Drucker. Für die Lehrlinge war das Projekt eine Chance über den Tellerrand des eigenen Berufsfeld zu gucken und zumindest am Rande in die Berufe ihrer Kollegen einzutauchen. AUTO BILD zeigt das Lehrprojekt mit Kultfaktor. Frühe Black Friday-Deals Goodyear 75522 Drehmomentschlüssel Preis: 74,99 Euro Angebotspreis*: 45,31 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 15,59 Euro Dino Kraftpaket Starthilfegerät Preis: 139,99 Euro Angebotspreis*: 108,85 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder 0 Jahre Audi quattro möchten gefeiert werden. Und weil ein limitiertes Sondermodell des Audi TT RS nicht reicht, habenHeraus kam dasZwölf Azubis aus den Bereichen Karosseriebau, Kraftfahrzeugmechatronik, Fahrzeuglackiererei und Werkzeugmechanik arbeiteten mehrer Monate an dem Projekt.Für die Lehrlinge war das Projekt eine Chance über den Tellerrand des eigenen Berufsfeld zu gucken und zumindest am Rande in die Berufe ihrer Kollegen einzutauchen. AUTO BILD zeigt das Lehrprojekt mit Kultfaktor.

Hommage an den Audi 90 quattro IMSA-GTO

Der RS 6 GTO concept ist dem Audi 90 quattro IMSA-GTO nachempfunden. ©Audi AG Der Audi RS 6 GTO Concept ist eine Hommage an den Audi 90 quattro IMSA-GTO von 1989. Der Rennwagen wurde in der gleichnamigen Rennserie eingesetzt und konnte mit Hans Joachim Stuck am Steuer sieben Siege einfahren. Grund genug für die Azubis aus Neckarsulm sich diesen Rennwagen zur Inspiration zu nehmen. Als Basis für den RS 6 GTO concept diente ein serienmäßiger RS 6 Avant. Viel hat der Wagen nach den Umbaumaßnahmen aber nicht mehr mit dem Straßenmodell gemeinsam, die Azubis haben den Audi in allen Bereichen ordentlich aufgepeppt. Die Farbgebung ist dabei fast wie beim Original. Als Grundfarbe dient weiß, ansonsten schmücken schwarze, rote und graue Streifen im einstigen Audi Sport Stil das Fahrzeug. Die Karosserie des Kombis wurde verbeitert, was dem ohnehin schon bulligen RS 6 nochmals massiver auf der Straße stehen lässt. Die ehemalige Startnummer 4 wurde um eine 0 ergänzt und stellt so einen zusätzlichen Bezug zum Quattro-Jubiläum da. Motorseitig wurde im Audi nichts gemacht. Es bleibt beim V8 Biturbo mit 600 PS und 800 Nm.

Brutale Optik für den RS 6 GTO

Die Front hält viel Platz für Frischluft bereit. Im Grill findet sich ein kleines GTO-Emblem. ©Audi AG An der Front wird ein teil des Singelframes verkleidet, zum Ausgleich gibt es eine neue Schürze mit riesigen Lufteinlässen. Der Fronsplitter bekommt roten Lack spendiert. Auf der Motorhaube sollen zwei Entlüftungen die Abwärme des V8 besser an die Umwelt abgeben. Seitlich fallen die die großen verkleideten Turbinenfelgen mit dem quattro-Schriftzug auf, wie es sich für einen Rennwagen gehört, sind die Felgen mittels Zentralverschluss am Auto befestigt. Auch die Sidepipes sind dem Original aus den 1980ern nachempfunden. Am Heck gibt es einen großen Spoiler und eine neue Heckschürze mit großen Diffusorelementen, wo beim Straßen-RS 6 die ovalen Auspuffrohre sind. Auch eine mittige Leuchte gibt es in Rennsportmanier. Die geschwärzten Rückleuchten werden durch einen schwarz lackierten Bereich miteinander verbunden.

Der Avant verliert die Rückbank

Auch im Innenraum wird der RS 6 zum REnnwagen. Schalensitze und Käfig sind gesetzt. ©Audi AG Ein absolutes Highlight ist der Innenraum des RS 6 GTO. Hier haben die Azubis die Rückbank entfernt und gegen einen Käfig getauscht. Die Sportsitze des RS 6 mussten Vollschalensitzen aus Carbon weichen, Automatikgurte gehören zum guten Ton. Rote Kontrastflächen und ein eigener GTO-Stick in den Rückenlehnen der Sitze werten den Innenraum auf. Das Lenkrad ist mit Alcantara bezogen. Nimmt man alle Facetten der Jubiläumsstudie zusammen, muss man den Auszubildenden von Audi Neckarsulm gratulieren. Sie haben es geschafft den RS 6 rennstreckentauglich zu machen und treiben damit bestimmt vielen Audifans das Wasser in den Mund. Vermutlich wird der RS 6 GTO concept aber ein Einzelstück bleiben.