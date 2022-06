Der Audi TT ist längst auf dem Weg zum Klassiker. Die ersten Exemplare haben kommendes Jahr 25. Jubiläum und erfreuen sich mittlerweile wieder größerer Beliebtheit, sind mit etwas Glück aber immer noch zu erschwinglichen Preisen zu bekommen. Experten sagen dem TT eine gute Preisentwicklung voraus. Doch können auch getunte TT eines Tages echte Sammlerstücke werden? Dafür gibt es keine Garantie, aber dieser TT Roadster mit dem kompletten Abt Sportsline-Tuningpaket ist auf jeden Fall eine echte Rarität!

Bei eBay wird momentan ein schwarzer Audi TT Roadster aus dem Baujahr 2000 angeboten. Für Verfechter von Originalität ist der Audi allerdings nichts, denn er wurde nachträglich von Abt Sportsline veredelt. Gespart wurde hierbei an nichts, denn neben dem Breitbau-Bodykit inklusive gewaltigem Heckflügel, Seitenschweller- und Frontschürzenaufsätzen und einem Diffusor aus Echtcarbon wurden außerdem eine Vierrohr-Abgasanlage und ein KW-Gewindefahrwerk verbaut. Abgerundet werden die optischen Modifikationen von mehrteiligen Alufelgen (Abt A27) in den Dimensionen 9x19 vorne und 9,5x19 hinten.

Vierzylinder-Turbo mit 265 statt 224 PS



Mit der reinen Optik gab sich der Erstbesitzer jedoch nicht zufrieden und so orderte er auch gleich noch die Abt-Leistungssteigerung. Dank neuer Software leistet der Vierzylinder-Turbo mit 1,8 Litern Hubraum so 265 statt 224 PS. Zum Modelljahr 2001 bot der Kemptner Audi-Spezialist sogar PS-Spritzen auf bis zu 310 PS an. Die Kraftübertragung übernimmt eine Sechsgang-Handschaltung, Allradantrieb war bei der 224-PS-Version Serie.

Zoom Schlecht: Das elektrische Verdeck lässt sich aktuell nur per Hand öffnen und schließen.



Als die Ingolstädter das TT Coupé der ersten Generation (8N) 1998 präsentierten, war die Begeisterung groß. Der TT war ein formschöner Sportwagen auf der Plattform des VW Golf 4 , der ab 1999 auch als Roadster angeboten wurde. Anfänglich gab es den beliebten 1.8T in zwei Leistungsstufen wahlweise mit 180 oder 224 PS, später folgten auch schwächere Versionen und ab 2003 das Topmodell TT 3.2 quattro mit VR6 und 250 PS, das aufgrund seines höheren Gewichts, jedoch nicht unbedingt sportlicher fuhr als die nominell schwächeren Modelle. Besonders gesucht ist das nur 1168 Mal gebaute Sondermodell TT quattro Sport mit Schalensitzen und 240 PS.

Zurück zum angebotenen TT Roadster von Abt Sportsline: Das schwarze Cabrio mit 163.000 Kilometern ist zweite Hand und Scheckheft gepflegt. Zusätzlich zum Komplettumbau ist die Ausstattung umfangreich. Neben dem beliebten "Mokassin-Leder" in Braun gehören zu den nennenswerten Features: Navi , Klimaautomatik, Bose-Soundsystem, elektrisches Verdeck, Sitzheizung und mehr.

Zoom Gut: Das braune "Mokassin-Interieur" ist trotz der relativ hohen Laufleistung in einem ordentlichen Zustand.



Das elektrische Verdeck ist defekt



Allerdings sind die letzten 22 Jahre und 163.000 Kilometer nicht spurlos an dem TT vorbeigegangen. Neben allgemeinen Gebrauchsspuren erklärt der Verkäufer ehrlich, dass die Zentralverriegelung und das elektrische Verdeck zurzeit ohne Funktion sind. Als mögliche Ursache nennt er ein defektes Komfort-Steuergerät. Immerhin: Das Dach lässt sich manuell öffnen und schließen.

14.900 Euro soll der Breitbau-TT kosten