Auto-Abo Cluno: All-Inclusive-Flatrate für Fahrzeuge

Wer kein Auto kaufen oder mieten will, der kann sein Fahrzeug nun abonnieren. Und das in wenigen Minuten per Smartphone.

E in Auto kann man nicht nur kaufen oder leasen, sondern nun auch abonnieren! Das Start-up-Unternehmen Cluno bietet markenübergreifend Fahrzeuge per in Auto kann man nicht nur kaufen oder leasen, sondern nun auch abonnieren! Das Start-up-Unternehmen Cluno bietet markenübergreifend Fahrzeuge per App (und über die Homepage) auf zeitlich begrenzter Basis in ganz Deutschland an und verspricht einen schnellen und papierlosen Abwicklungsprozess.

In wenigen Minuten zum neuen Auto

Einen eigenen BMW besitzen und dann gegen ein anderes Modell tauschen? Das geht mit der Fahrzeug-Flatrate von Cluno. Der Vorgang sieht so aus: Über die kostenlose App wird ein Neu- oder Gebrauchtwagen ausgesucht. Dabei werden alle möglichen Fahrzeuge samt ihrer Eckdaten, der Ausstattung sowie möglicher Optionen übersichtlich dargestellt. Dann müssen lediglich der Führerschein sowie der Verdienstnachweis mit dem Handy abfotografiert und hochgeladen werden. Anschließend werden Angaben über persönliche Ein- und Ausgaben durch interaktive Elemente erfragt und das Fahrzeug kann dann an einen Wunschort bestellt werden. Über die App ist das kostenlos, wer über die Homepage bucht, zahlt dafür 178 Euro (oder 150 Euro ohne Mehrwertsteuer). Einziger Wehrmutstropfen hierbei: Aktuell ist lediglich die iOS-Version verfügbar, Android steht ab dem ersten Quartal kommenden Jahres zur Verfügung. Möchte man seinen Wagen abholen, stehen dafür mehrere Partner-Filialen bereit. In der Regel sind das naheliegende Autohäuser.

Einen Vertrag zahlen, unterschiedliche Autos fahren

Der gesamte Bestellvorgang soll laut dem Unternehmen nur wenige Minuten betragen. Mindestens sechs Monate beträgt die Laufzeit, die Kündigungsfrist drei Monate. Das Vertragsende bestimmt der Kunde, wer will kann sein Auto sogar mehrere Jahre abonnieren. Und verglichen zum Fahrzeugleasing bietet Cluno auch an, sein Fahrzeug alle halbe Jahre zu wechseln oder auch zu pausieren. So kann man im Winter einen Kombi ordern und im Sommer ein SUV oder einen Stadtflitzer nutzen.

All-Inklusive-Angebot im Abo

Auch Elektrofahrzeuge wie der BMW i3 werden zum Abo angeboten.

Der Kunde zahlt bei Cluno immer seinen festen monatlichen Beitrag und muss lediglich für Sprit – und bei E-Autos für Strom – aufkommen. Versicherung (je nach Modell: Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko), Zulassung, Service (HU/AU, Reifenwechsel), Kfz-Steuer oder Reparaturen sind bei jedem Modell über die Auto-Flatrate abgedeckt. Die Preise beginnen ab 259 Euro, dafür gibt es einen Opel Corsa mit Navi, Lenkrad- und Sitzheizung, einem Soundsystem und Klimaanlage . Für einen VW Golf werden monatlich 399 Euro fällig und den sportlichen Elektro-Flitzer BMW i3 S gibt es beispielsweise für 599 Euro monatlich. Das teuerste Paket kostet aktuell 749 Euro und beinhaltet den BMW 5er Touring M Sport mit 190 PS starkem Dieselantrieb, Automatik, Head-up-Display , Lederausstattung, Rückfahrkamera, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer , einem Navigationsgerät und weiteren Annehmlichkeiten. Bei BMW ist dieses Modell in genannter Ausstattung aktuell für knapp 60.000 Euro erhältlich. Bei der Fahrzeug-Flatrate von Cluno sind die Fahrzeuge stets vorkonfiguriert, demnach ist die Ausstattung nicht anpassbar.

Wer darf abonnieren und fahren?

Wer die Fahrzeug-Flatrate von Cluno nutzt will, muss über 25 Jahre und maximal 75 Jahre alt sein, in Deutschland wohnhaft sein und den Führerschein seit mindestens drei Jahren unterbrechungsfrei besitzen. Bei einer negativen Schufa ist es nicht möglich, ein Auto zu abonnieren. Hat man dann sein Flatrate-Fahrzeug, dürfen dieses auch weitere Personen fahren - jedoch nur nach vorheriger Absprache mit dem Unternehmen. Die Möglichkeit besteht allerdings nur für einzelne Fahrten und nur für Verwandte ersten Grades (Eltern, Kinder), Ehegatten oder nichteheliche Lebensgefährten mit identischem Wohnsitz. Die berechtigten Fahrer müssen ebenfalls zwischen 25 und 75 Jahren alt sein und seit mindestens 3 Jahren ohne Unterbrechung im Besitz eines gültigen Führerscheins sein. Doch wie viel darf man fahren? Das reguläre Angebot beinhaltet monatlich maximal 1.250 Kilometer, was einer Jahreslaufleistung von 15.000 Kilometern entspricht. Wer mehr fährt, kann aufstocken und jährlich bis zu 21.000 Kilometer fahren. Überschreitet man diese, entstehen Mehrkosten von 0,20 Euro pro gefahrenen Kilometer.