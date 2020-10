GTI von BMW? Die Münchner wollen bei Ford Focus ST und Co. mitspielen. Und dafür haben sie den 128ti mit Frontantrieb aufgelegt. Erste Fahrt am Nürburgring.

B MW 1er und Fahrspaß? Mit der neuen Generation leider nicht, zumindest was die Tests mit dem aktuellen M135i betraf. Wir drehen kurz die Uhr zurück: Anfang 2019 präsentierten die Münchner ihren neuen 1er mit der UKL2-Plattform für vorderradgetriebene Modelle. Die Fans waren außer sich, wie man nur den Hinterradantrieb, das Alleinstellungsmerkmal des Autos, aufgeben könne. Und die Fans hatten recht, der M135i xDrive enttäuschte die Fangemeinde und auch uns. Optik okay, Fahrspaß und Emotionen dagegen komplett gegen null. Porsche und Co. verwöhnt. Auch wir kennen noch die Zeiten, als uns ein Sechszylinder-M135 die Tränen in die Augen trieb – so lange ist das noch gar nicht her. Die BMW-Entwickler mussten sich also noch mal an den Tisch setzen. Mit dem kühnen Ziel, einen bezahlbaren, sportlichen Kompakten für die GTI-Klasse zu entwickeln, Projekt 128ti. Der Zusatz "ti" hat Brisanz, steht für "Turismo Internazionale" und war früher das Zeichen für die BMW mit viel Temperament. Man erinnere sich nur an den 2002 ti. Wie unterscheidet sich der Sonderling vom Rest der 1er? GTI-typisch mit roten Linien rundum, schwarze Scheinwerfer und spezielles Felgendesign. Eckpunkte bei der Entwicklung: MWund Fahrspaß? Mit der neuen Generation leider nicht, zumindest was die Tests mit dem aktuellen M135i betraf. Wir drehen kurz die Uhr zurück: Anfang 2019 präsentierten die Münchner ihren neuenmit derfür vorderradgetriebene Modelle. Die Fans waren außer sich, wie man nur den, das Alleinstellungsmerkmal des Autos, aufgeben könne. Und die Fans hatten recht, derenttäuschte die Fangemeinde und auch uns. Optik okay,dagegen komplett gegen null.Und nein, wir sind nicht vonverwöhnt. Auch wir kennen noch die Zeiten, als uns eindie Tränen in die Augen trieb – so lange ist das noch gar nicht her. Die BMW-Entwickler mussten sich also noch mal an den Tisch setzen. Mit dem kühnen Ziel, einenfür die GTI-Klasse zu entwickeln, Projekt. Der Zusatz "ti" hat Brisanz, steht für "Turismo Internazionale" und war früher das Zeichen für die BMW mit viel Temperament. Man erinnere sich nur an den. Wie unterscheidet sich der Sonderling vom Rest der 1er? GTI-typisch mit roten Linien rundum,und spezielles Felgendesign. Eckpunkte bei der Entwicklung: Frontantrieb , sportliches Alleskönner-Fahrwerk und mehr Sound.

Beim Antrieb setzt BMW auf den Zweiliter-Turbo

BMW 128ti (2020): Neuvorstellung - Motor - Preis - Marktstart - Info Der neue BMW 128ti mit M135i-Motor ist ganz auf Fahrspaß ausgelegt Zur Videoseite M135i und entnahm den bekannten Zweiliter-Turbo, hier mit 265 PS statt 306 PS. Somit musste nur noch der Allrad-Strang weichen, was gleichzeitig auch noch rund 80 Kilo einspart. Die Achtstufenautomatik wurde genauso mit in den 128ti übernommen wie eine etwas nachgewürzte Auspuffanlage und die Sportbremse. Fahrwerk? An den Antrieb angepasste Lenkung, steifere Tragfedern, "schärfere" Giermomente-Verteilung und, und, und. Dazu ein Torsen-Sperrdifferenzial und aufpreisfreie Michelin-Pilot-Sport-4-Sohlen in 18 Zoll. Ab Frühjahr steht der 128ti beim Händler. Und wir durften schon jetzt erste Runden auf dem und um den Nürburgring drehen. Bereits bei der Runde durch die Eifel kommt richtig Freude auf. Das mit dem Antrieb war schnell erledigt. Man bediente sich beimund entnahm den bekannten, hier mitstatt 306 PS. Somit musste nur noch der Allrad-Strang weichen, was gleichzeitig auch noch rund. Diewurde genauso mit in den 128ti übernommen wie eine etwasund die Sportbremse. Fahrwerk? An den Antrieb angepasste Lenkung, steifere Tragfedern, "schärfere" Giermomente-Verteilung und, und, und. Dazu ein Torsen-Sperrdifferenzial und aufpreisfreiein 18 Zoll. Ab Frühjahr steht der 128ti beim Händler. Und wir durften schon jetzt erste Runden auf dem und um dendrehen. Bereits bei der Runde durch die Eifel kommt richtig Freude auf.

Auf dem Nürburgring herrscht im 128ti echte Freude am Fahren

Versprechen eingelöst: Der 128ti nimmt die Nordschleife ziemlich engagiert unter die Räder. Fahrwerk giert nach Kurven, die Vorderachse kommt nie ins Untersteuern, die Sperre und die Michelins sorgen für viel Grip aus den Ecken. 265 PS? Das reicht wirklich, 200 rennt der 1er im Nu, 250 geht auch ohne viel Anlauf. Schade, dass man der Automatik nicht mehr Sportsgeist vermittelt hat. Sound? Nicht die Sensation, aber deutlich besser als beim M135. Rennstrecke? Sagen wir es so, es kommt wirklich "Freude am Fahren" auf! Die Vorderachse ist fast perfekt, das leichtere Heck lenkt fein mit. Ob es am Ende gegen GTI und Co reicht, das wird erst der direkte Vergleichstest zeigen. Preis? Klar, BMW ist Premium. Mit knapp über 40.000 Euro ist man noch gerade so bei der Musik. Keine Spur von Langeweile, das, die Vorderachse kommt nie ins Untersteuern, die Sperre und die Michelins sorgen füraus den Ecken. 265 PS? Das reicht wirklich, 200 rennt derim Nu, 250 geht auch ohne viel Anlauf. Schade, dass man der Automatik nicht mehr Sportsgeist vermittelt hat. Sound? Nicht die Sensation, aber deutlich besser als beim M135. Rennstrecke? Sagen wir es so, es kommt wirklich "Freude am Fahren" auf! Die, das leichtere Heck lenkt fein mit. Ob es am Ende gegen GTI und Co reicht, das wird erst der direkte Vergleichstest zeigen. Preis? Klar, BMW ist Premium. Mitist man noch gerade so bei der Musik.

Das Fazit: Frontantrieb und BMW, das macht wirklich Spaß. Der Frontkratzer geht gut ums Eck, die 265 PS sind völlig ausreichend, und der Sound ist auch okay. Optik und Schaltung hätten aber mehr Sport vertragen. AUTO BILD-Testnote: 2-



Technische Daten BMW 128ti • Motor: Vierzylinder, Turbo, vorn quer • Hubraum: 1998 cm³ • Leistung: 195 kW (265 PS) bei 4750-6500/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750-4500/min • Antrieb: Vorderrad, Achtstufenautomatik • Länge/Breite/Höhe: 4319/1799/1434 mm • Leergewicht: 1520 kg Kofferraum: 380–1200 l • 0–100 km/h: 6,2 s • Vmax: 250 km/h • Preis ca. 41.000 Euro. BMW 128ti im ersten Test zur Galerie

