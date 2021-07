Am aktuellen 1er BMW mit der internen Bezeichnung F40 scheiden sich die Geister. Die einen freuen sich über das moderne Design und den geräumigen Innenraum, die anderen beklagen, dass BMW dem 1er einen quer verbauten Motor und damit Frontantrieb verpasst hat. Wie so oft in der Automobilbranche kommt es hier auf den persönlichen Geschmack an, trotzdem empfiehlt sich gerade BMW-Puristen vor dem Umstieg auf den F40 eindes F40, bevor man die mindestens 27.860 Euro für die Baureihe überweist. Eine besonders komfortable Variante in den Genuss dieser langen Probefahrt zu kommen, bietetNach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der 1er einfach wieder zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – zum All-Inclusive-Paket gehören auch die zur Jahreszeit passenden Reifen