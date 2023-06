Die Paketbindung begehrter Extras wirkt beinahe japanisch. Wer ein Head-up-Display haben will, muss zur AMG Line Premium Plus greifen. Wahrhaft "premium plus" ist dann der Aufpreis: 9371 Euro. Neu am B 250 ist die Mildhybridisierung via 48-Volt-Startergenerator. Und Apple CarPlay sowie Android Auto brauchen jetzt kein Kabel mehr.