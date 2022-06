Schon der erste Auftritt überzeugte: Jüngst bestand der nagelneue BMW 2er Active Tourer den Einzeltest mit einer 2–. Jetzt folgt der Vergleich. Und zwar nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer. Dieser 2er versucht sich ja als kompakter Van. Doch die sind selten geworden heutzutage, die Leute sitzen lieber in hippen Hochsitzen. Oder verharren im klassischen Kombinationskraftwagen. Also treten mit dem Mercedes GLA ein SUV und mit dem VW Golf Variant ein Kombi als Gegner an. Welches Format ist jetzt wirklich das beste?

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot VW Golf Variant 2.0 TDI UVP ab 35.260 EUR, Ersparnis bis zu 3834 EUR BMW 218d Active Tourer UVP ab 39.800 EUR, Ersparnis bis zu 4484 EUR



Beim Größenvergleich fällt der VW mit seiner Länge von 4,63 Metern ( BMW 4,39/Benz 4,41) und seiner Höhe von 1,50 Metern (BMW 1,58/Benz 1,62) leicht aus dem Rahmen. Klar, SUV und Van bauen höher als der Kompakt-Kombi, gleichzeitig aber merklich kürzer. Rein platzmäßig bringt das den Hochformaten keine Vorteile, am luftigsten ist tatsächlich der VW. Zwar knapp, aber spürbar, die Messwerte belegen den Eindruck.

Zoom Lademeister: Mit 611 bis 1642 Litern verpackt der Golf am meisten, seine Zuladung ist am höchsten, die Ladekante am niedrigsten.





Das größte Trasporttalent hat der Golf



Die Kehrseite der Medaille: Ein-und Ausstieg sind schon etwas mühevoller als in Benz und BMW, im VW muss man sich eben tiefer bücken. Dafür schluckt der Kofferraum mit seinen 611 bis 1642 Litern mit Abstand das meiste Gepäck, die Zuladung liegt mit 508 Kilogramm am höchsten, die Ladekante mit 62 Zentimetern dafür am niedrigsten. Das Gepäckabteil im BMW fasst mit 470 bis 1455 Litern die eine oder andere Reisetasche weniger, die Zuladung erreicht mit 493 Kilogramm aber fast VW-Niveau.

Fahrzeugdaten Modell BMW 218d Active Tourer Mercedes GLA 200 d VW Golf Variant 2.0 TDI Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis*** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis*** (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1995 cm³ 110 (150)/4000 350/1750 220 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/50 R 18 W Pirelli P Zero 7,5 x 18" 136 g/km 5,1 l 54 l Diesel S/14 l 68 dB(A) 1400/750 kg 75 kg 470–1455 l 4386/1824–2102**/1576 mm 2670 mm 39.800 Euro 47.700 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1990 cm³ 110 (150)/4400 320/1400 208 km/h Achtgang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/50 R 19 W Michelin Latitude Sport 3 7,5 x 19" 147 g/km 5,5 l 43 l Diesel S/23,8 l 69 dB(A) 1800/750 kg 80 kg 425–1420 l 4410/1834–2020**/1616 mm 2729 mm 42.477 Euro 55.615 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1968 cm³ 110 (150)/3000 360/1600 223 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40 R 18 Y Bridgestone Potenza S005 7,5 x 18" 128 g/km 4,8 l 50 l Diesel S/15 l 68 dB(A) 1600/750 kg 80 kg 611-1642 l 4633/1789–2073**/1498 mm 2669 mm 34.160 Euro 44.440 Euro



Im 2er sitzt man vorn 8,5 Zentimeter höher über der Straße als im Golf , auch der Fond bietet viel Raum, im Vergleich ist der Platz für lange Beine eben etwas knapper als in VW und Benz. Macht nichts, auch große Leute sind im Bayern-Van jederzeit anständig untergebracht, die um 13 Zentimeter verschiebbare Rückbank kostet aber 300 Euro extra. Mercedes berechnet so etwas für den GLA-Fond mit 428 Euro.

Zoom Hochsitz: Ein wenig über dem Verkehr zu thronen ist für viele das SUV-Argument. Der GLA bietet davon in diesem Vergleich am meisten.





Im GLA sitzt man am höchsten



Der Benz ist vorn und hinten großzügig geschnitten, vorn sitzt man noch mal vier Zentimeter höher als im BMW, insgesamt also 12,5 Zentimeter weiter weg von der Straße als im VW. Viele Leute mögen ja gerade dieses Gefühl der Erhabenheit. In den Laderaum passen hier allerdings nur 425 bis 1420 Liter, auch die Zuladung fällt mit 432 Kilogramm bescheidener aus.

Der GLA hat andere Stärken, ist am sorgfältigsten verarbeitet, seine Bedienung gelingt mit Abstand am mühelosesten. Nur er verfügt über eine Extra-Tastenleiste für die Klimabedienung, die beiden 10,25-Zoll-Displays (MBUX-High-End-Paket für 3552 Euro) gefallen mit feiner Optik und schönen Instrumenten. Und dazu kommt noch die clevere, freundliche und kluge Sprachbedienung.

Zoom Van mit Schwächen: BMW verzichtet beim Active Tourer auf den iDrive-Controller, die Anzeigen im Cockpit sind überfrachtet.





Beim Cockpit kann der 2er nicht überzeugen



BMW verzichtet ja im Active Tourer auf den genialen iDrive-Controller, dafür gibt es jetzt das Curved Display mit zwei integrierten Bildschirmen. Nummer eins (10,25 Zoll) ist für die Instrumente, bei denen es sich weiterhin um die seltsamen und schlecht ablesbaren sichelförmigen Anzeigen handelt, inzwischen auch noch grafisch völlig überfrachtet. Nummer zwei ist ein 10,7-Zoll-Touchscreen mit App-ähnlichen Icons für Navi , Multimedia und vieles andere, in dessen weit verzweigten Menüs man sich gern mal verläuft.

Messwerte Modell BMW 218d Active Tourer Mercedes GLA 200 d VW Golf Variant 2.0 TDI Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,9 s 8,3 s 11,7 s 22,6 s 4,5 s 5,9 s 1592/493 kg 59/41 % 11,6/11,6 m 600 mm 35,5 m 33,9 m 57 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 4,4 l D/100 km 5,5 l D/100 km (+8 %) 7,5 l D/100 km 147 g/km 970 km 3,0 s 8,6 s 14,4 s 24,8 s 4,7 s 6,4 s 1703/432 kg 61/39 % 11,3/11,4 m 640 mm 35,4 m 34,7 m 57 dB(A) 64 dB(A) 69 dB(A) 4,9 l D/100 km 6,3 l D/100 km (+14 %) 8,1 l D/100 km 168 g/km 680 km 3,0 s 8,9 s 14,5 s 23,1 s 5,0 s 6,3 s 1552/508 kg 57/43 % 11,2/11,1 m 515 mm 34,7 m 33,5 m 59 dB(A) 66 dB(A) 69 dB(A) 4,5 l D/100 km 5,5 l D/100 km (+15 %) 7,5 l D/100 km 145 g/km 910 km



VW hat das heftig gescholtene Multimediasystem im Golf inzwischen (leicht) verbessert, der 10-Zoll-Touchscreen reagiert jetzt etwas schneller. Die verworrenen Menüs sind jedoch geblieben, ebenso die nervösen Slider für Temperatur und Lautstärke. Und auch die Sprachsteuerung ist weder so schlau noch so schnell wie die in Benz oder BMW. Alle Infos zu Motoren, Fahreigenschaften und Preisen sowie das Endergebnis des Vergleichs gibt es in der Bildergalerie.