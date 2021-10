Der 5er steht bei BMW für die perfekte Balance zwischen Sportlichkeit und Komfort in der oberen Mittelklasse. Als Kombi kommt noch der erhöhte Alltagsnutzen dazu: Das Kofferraumvolumen beträgt 570 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank passen bis zu 1700 Liter rein. Die Heckscheibe lässt sich dabei separat öffnen, wenn man lediglich kleinere Gegenstände ins Gepäckabteil packen möchte. Im Innenraum geht es beim 5er klassisch zu, statt eines Widescreencockpits gibt es ein Display hinter dem Lenkrad und ein aufgesetztes auf dem Armaturenbrett. Beide haben jeweils eine Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll. Seit dem Facelift Ende 2021 ist die aktuelle Generation (G31) immer mit einem 48-Volt-System ausgestattet und damit ein Mildhybrid. Neben Benzinern und Dieseln mit vier und sechs Zylindern hat BMW für den 5er auch zwei Plug-in-Hybridantriebe im Angebot. Welcher Antrieb für welches Fahrprofil geeignet ist, erfahren Sie in der Kaufberatung Aktuell lässt sich beim Anbieter carwow.de aber ordentlich sparen: Rund 17.000 Euro unter Listenpreis sind drin (Stand: 19. Oktober 2021).

Das größte Sparpotential bietet der Plug-in-Hybrid 530e mit Allradantrieb mit M Sportpaket. Der 184 PS starke Vierzylinder-Benziner erzeugt zusammen mit einem Elektromotor eine Systemleistung von 292 PS (215 kW) und 420 Nm Systemdrehmoment. Die 11,2 kWh große Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 53 Kilometern nach WLTP. Das M Sportpaket beinhaltet unter anderem 18-Zoll-Felgen, eigene Schürzen mit geschwärzten Details, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, ein Lederlenkrad sowie einen Dachhimmel in Anthrazit.(Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Die besten Angebote gibt es dort ab 51.725 Euro.

Natürlich ist auch bei den anderen Motoren und Ausstattungen ein Rabatt drin. Zum Beispiel beim beliebten 520 d in der Ausstattung Luxury Line. Der 190-PS-Diesel wird von einem 48-Volt-System unterstützt, bringt es auf 400 Nm und treibt die Hinterräder an. Die Luxury Line hat ebenfalls eigene Schürzen, aber mit Chromakzenten für einen edleren Look. Innen gehören eine Lederausstattung und ein Kunstlederbezug für die Instrumententafel zur Serienausstattung.Etwas weniger Rabatt gibt es bei der Basis. Dann ist der 5er Touring mit einem 184 PS starken Benziner ausgerüstet und bietet Annehmlichkeiten wie LED-Scheinwerfer , einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz oder Parkpiepser. Der Preis liegt normalerweise bei 52.900 Euro, bei carwow.de gibt es ihn schon ab 44.467 Euro.