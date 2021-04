Ein BMW 645i, der gerne ein moderner i8 wäre. Die Verwandlung dürfte nicht jedem gefallen. ©Vilner

Der BMW 6er hatte also vom Start weg kein leichtes Standing. Nachvollziehbar, dass Tuner ihr Glück versuchten, um dem Coupé ihren eigenen Stempel zu verleihen. Das bringt uns zum bulgarischen Tuner Vilner, der in erster Linie fürverschiedener Fahrzeuge verantwortlich ist – darunter Rolls-Royce, Lamborghini und Co. Mit dem "Bullshark" getauften BMW 645i hat sich Vilner allerdings deutlich mehr getraut und neben dem Innenraum auch das Exterieur komplett überarbeitet, um dem Coupé einen völlig neuen Look zu verleihen. Besonders auffällig ist die. Schmale, blau eloxierte Nieren erinnern an den Hybrid-Sportwagen mit Dreizylindermotor, auch Scheinwerfer und Motorhaube sind neu designt. Doch das ist erst der Anfang. Im Profil fallen vor allem die nur angedeuteten Kiemen hinter den Vorderrädern sowie die ausgestellten Kotflügel auf. (Zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021!) Hinzu kommen neu gezeichnete und aus Carbon gefertigte Seitenschweller und Außenspiegel. Um die blauen Nieren auch in der Seitenansicht aufzugreifen, wurden die Fensterrahmen passenderweise eloxiert.