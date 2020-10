inder Baureihe F01 bietetundInsteht nun einals Gebrauchtwagen fürzum Verkauf. 2012 kostete dieses FahrzeugDie weiße Limousine wurde im Dezember 2012 zum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen.und beschleunigt denin. Die. Laut Inserat hatte der Diesel(inklusive Gebrauchtwagengarantie) ruft der Händler für denauf. Dafür wird viel geboten: Das Fahrzeughat-typisch eine umfangreiche Luxusausstattung an Bord und verfügt überund ein. Dasist ebenfalls verbaut und beinhaltetund ein. Dazu gibt's Assistenzsysteme wieundInsgesamt macht derauf den ersten Blick einen. Schäden sind auf den Fotos nicht zu erkennen.

In Kooperation mit

04552 Eula / Borna, Heinz Kühne GmbH & Co. KG Eula

In Kooperation mit

Im edlen Cockpit ist alles auf den Fahrer zugeschnitten. Knöpfe und Schalter liegen perfekt.

BMW 7er

BMW 7er

Im Jahr 2008 kam derauf den Markt. Die Verarbeitung ist – der Fahrzeugklasse angemessen – auf sehr hohem Niveau.Das über denbietet alle Härtegrade, derAllerdings sind die Fehlerquellen vielfältig.und haben die neuesten Systeme an Bord. Geht etwas kaputt, regelt das beim Neuwagen die Garantie.Zudem fesseln die Hersteller die Fahrzeuge an ihre Werkstätten. Ohne ständige Updates am BMW-Computer läuft nichts. Selbst eine neue Batterie muss extra "angelernt" werden. Und auch wenn nichts kaputtgeht, sindAuch Haftpflicht und Kasko gehen ins Geld ( zum Kfz-Versicherungsvergleich ). Unterm Strich ist deraber bis ins hohe Alter eine solide Sache. Hier gibt es weitere gebrauchte BMW 7er mit Garantie!