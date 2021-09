Zu den neuesten Vertretern der Elektromobilität gehört der bereits 2013 präsentierte BMW i3 wahrlich nicht. Trotzdem spricht das kleine E-Mobil nach wie vor viele Menschen an. Vor allem Pendler und Stadtbewohner, die täglich unter 100 Kilometer zurücklegen, greifen gerne auf den mindestens 39.000 Euro (vor Abzug der Umweltprämie ) teuren Münchener zurück. Denn aufgrund seines vergleichsweise geringen Gewichts reicht das Batteriepaket mit einer Gesamtkapazität von 42,4 kWh immerhin für(nach WLTP). Wer auf ein paar Kilometer Reichweite verzichtet und dafür lieber mehr Leistung haben will, kann zum BMW i3s greifen, der dann mit 184 statt 170 PS vom Band rollt. Egal in welcher der beiden Versionen: Der BMW i3 ist eine lokal emissionsfreie Alternative zum Kompakt-Benziner. Allerdings dürfte der relative hohe Einstiegspreis viele Interessenten abschrecken. Aber das muss nicht sein, denn(Stand: 5. September 2021). Die Prämie für den Kauf von Elektrofahrzeugen ist bei diesem Angebot bereits berücksichtigt.