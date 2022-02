Ganz still und heimlich hat sich der BMW i3 seit seinem Marktstart im Jahr 2013 ins Herz vieler Elektro-Fans geschlichen. Dank steigender Spritpreise und aufflammendem Elektro-Boom entdecken auch heute noch viele den kompakten Stromer für sich. Vor allem Pendler und Stadtbewohner, die täglich unter 100 Kilometer zurücklegen, greifen gerne auf den mindestens 39.000 Euro (vor Abzug der Umweltprämie ) teuren Münchener zurück.

Gewerbekunden den BMW i3s in der stärkeren 135-kW-Variante bereits ab 167,66 Euro (netto) im Monat leasen. Hierbei wird eine einmalige Sonderzahlung von 6000 Euro fällig, die der Leasingnehmer vorstrecken muss, allerdings wird diese Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die beim i3s-Angebot gegeben ist. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenin der stärkeren 135-kW-Variante bereits. Hierbei wird einefällig, die der Leasingnehmer vorstrecken muss, allerdings wird diese bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet. Voraussetzung für die vollständige Auszahlung der Prämie ist unter anderem eine, die beim i3s-Angebot gegeben ist.

Gewerbekunde sein und mit 5000 Kilometer im Jahr sowie einer Leasing-Laufzeit von 24 Monaten auskommen. Gegen Aufpreis lassen sich die inkludierten Kilometer auch noch auf 10.000 km jährlich verdoppeln. Dann steigt die Rate für gewerbliche Interessenten aber auf 189,59 Euro exklusive MwSt. bei 24 Monaten Laufzeit. Auf Wunsch lässt sich diese ebenfalls erhöhen, maximal sind 36 Monate möglich. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Um den bald auslaufenden Elektrowagen zur günstigen monatlichen Rate von 167,66 Euro zu bekommen, muss mansein und mitsowie einerauskommen. Gegen Aufpreis lassen sich die inkludierten Kilometer auch noch auf 10.000 km jährlich verdoppeln. Dann steigt die Rate für gewerbliche Interessenten aber auf 189,59 Euro exklusive MwSt. bei 24 Monaten Laufzeit. Auf Wunsch lässt sich diese ebenfalls erhöhen,

Da es sich beim sparneuwagen.de-Deal um bereits konfigurierbare i3s-Modelle handelt, kann man die Ausstattung der Fahrzeuge leider nicht mehr anpassen. Aber das dürfte angesichts zahlreicher Komfort-Features kein allzu großes Problem sein. Zusätzlich zum Serien-Trimm sind beim insgesamt 39.294 Euro (netto) teuren i3s Dinge wie das Navigationssystem Professional, ein WLAN-Hotspot, die Einparkhilfe vorn sowie das Komfort-Paket inklusive.

Letzteres sorgt dafür, dass man unterwegs auch auf Dinge wie eine Armauflage oder eine Klimaautomatik nicht verzichten muss. Die Gesamtleasingkosten belaufen sich bei der günstigsten Rate zzgl. der Überführungskosten auf 4988,55 Euro netto (167,66 Euro mal 24 Monate plus 964,71 Euro, beides netto). Bei einer Laufzeit von 36 Monaten und der größten Anzahl an Freikilometern liegen die Gesamtkosten bei 9264,51 Euro netto (230,55 Euro mal 36 Monate plus 964,71 Euro, beides netto). In beiden Rechenbeispielen wurde der Umweltbonus bereits berücksichtigt.