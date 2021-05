Von dicken Verbrennern wird man sich früher oder später wohl verabschieden müssen. Sportwagen und Power-Limos sollen natürlich trotzdem eine Zukunft haben. Eine Lösung könnte Elektrifizierung lauten. Mercedes-AMG wird es beim GT 73 und dem neuen C 63 vormachen. Auch diewird um E-Unterstützung nicht herumkommen. Neben einem V8-Hybrid könnten die Bayern zusätzlich sogar einenmit irrwitzigen Leistungsdaten anbieten. Wie ein solcher iM5 aussehen könnte, zeigt AUTO BILD als Illustration.

Unsere M5-Ilustration basiert auf der Skizze der nächsten 5er-Generation G60 . Schon die kommt mitäußerst grimmig daher. Letztere würde auch der iM5 tragen, während die Scheinwerfer analog zum normalen 5er weiter unten sitzen und von Zierspangen eingefasst sind. Beim iM5 wäre der Kühlluftbedarf naturgemäß deutlich geringer. Deshalb haben wir ihm einenspendiert. Die Antriebskühlung übernähme dann der schmale Lufteinlass darunter, während die seitlichen Öffnungen die Bremsen temperieren und aerodynamischen Zwecken dienen könnten. Sie besitzen in unserer Illustrationwie sie in ähnlicher Form auch beim i4 mit M-Paket oder beim iX zum Einsatz kommen.

Zumdes nächsten M5 kann aktuell nur spekuliert werden. Ein Elektro-M5 ist aber mehr als wahrscheinlich. Denn BMW testete bereits einen entsprechenden Antrieb, versteckt unter der Karosserie des aktuellen Modells. Zwei E-Motoren an der Hinter- und einer an der Vorderachse bringen es im Prototyp auf gut 700 PS. In der Serie auf Basis derdürfte jeder E-Motor rund 250 kW leisten, womit die Gesamtleistung des Allradlers beiläge. Rundund Beschleunigungswerte vonscheinen realistisch. Die Zahlen klingen überirdisch. Konkurrent Tesla setzt mit seinem Model S Plaid+ aber noch einen drauf. Gleichzeitig dürfte BMW beim M5 auch den Verbrenner (noch) nicht sterben lassen. Eine Variante mit rundaus dem kommenden X8 M könnte weiterhin auf densetzen. Auf den Serienstart beider Versionen wird man noch etwas warten müssen. Der nächste 5er wird frühestens 2023 starten, die M-Derivate dann wohl