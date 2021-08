Erst Ende Mai 2021 hatte BMW dem 5er ein Facelift spendiert. Stillstand ist aber nicht: Die Bayern arbeiten schon fleißig am Nachfolger, der Generationdie vermutlich imwird. Verbrenner spielen nach wie vor eine Rolle; doch vor einerist BMWs Oberklasse natürlich nicht gefeit, was insbesondere für die stärkeren Versionen bis hin zum M5 gilt. Neben der Technik dürfte auch die Optik vollständig umgekrempelt werden. Der AUTO BILD-Illustrator zeigt, wie der nächste 5er aussehen könnte!

Wahrscheinlich kommt die neue Generation mit, das vermutlich auch BMW X8 und ab 2022 der nächste 7er tragen werden. Sollte auch der 5er so kommen, dann wird die große Doppelniere von besonders schmalen Tagfahrleuchten flankiert. Die Hauptscheinwerfer sitzen ein Stockwerk tiefer. Allgemein darf man ein deutlich kantigeres Design mit klaren Linien erwarten. Der Hofmeisterknick in der C-Säule darf natürlich nicht fehlen.

Am Heck dürften die Leuchten flacher werden, sie erinnern in unserer Illustration an das 2er Gran Coupé . Natürlich gibt es den 5er wieder in zwei Karosserieformen: als Limousine und als Kombi , der bei BMW Touring genannt wird., auf rund fünf Meter Länge und 1,9 Meter Breite. Im Innenraum setzt der G60 wohl auf die neueste iDrive-Generation mit dem bereits im Elektro-SUV iX eingeführten gebogenen Widescreen-Display.