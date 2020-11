Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus

Am Ort des bisherigen Motorenbaus soll die neue Fertigung entstehen. Das lässt sich BMW 400 Mio. Euro kosten. ©BMW Group

Mit dem Wegfall des sehr traditionsreichen Motorenbaus im Münchner Stammwerk holt sich der Konzern die eigene Transformation direkt vor die Haustür der Firmenzentrale.Laut dem Magazin " Automobil-Industrie " bestätigte Produktionsvorstand Milan Nedeljković allerdings in einem Round-Table-Gespräch, dass dieHier solle das Werk in Mexiko, wo bereits heute BMW 3er für Teile der Welt gebaut werden, zunehmend unterstützen.Mit Blick auf die Zukunft der Mittelklasse-Baureihe darf allerdings auf eine vollelektrische Version der nächsten 3er-Generation spekuliert werden.Sollte es bis dahin noch benzin- oder dieselbetriebene Derivate geben, könnte BMW diese dann aber gänzlich in Mexiko fertigen lassen.