M orgens um acht ist die Welt noch in Ordnung, sagt man. Aber gerade ist nichts, wie es mal war, und Sorgen um Arbeitsplätze und Zukunft sind berechtigt. BMW legte gerade die erstaunlich guten Zahlen fürs dritte Quartal vor, 676.000 verkaufte Autos, fast neun Prozent mehr als im Vorjahr, in China sogar plus 30 Prozent. Ich treffe morgens um acht auf einen gut gelaunten Chef.

AUTO BILD: Sie wirken so fröhlich, wo kommen sie gerade her?

Oliver Zipse: Wir waren Auto fahren. Und zwar richtig intensiv. Wir haben Versuchsfahrten, die wir sonst in Südfrankreich absolvieren, nach Ostbayern verlegt. Mit dem Vorstand haben wir die wichtigsten Fahrzeuge der nächsten zwei Jahre auf Herz und Nieren getestet. Den Oliver Zipse: Wir waren Auto fahren. Und zwar richtig intensiv. Wir haben Versuchsfahrten, die wir sonst in Südfrankreich absolvieren, nach Ostbayern verlegt. Mit dem Vorstand haben wir die wichtigsten Fahrzeuge der nächsten zwei Jahre auf Herz und Nieren getestet. Den elektrischen 7er , den i4 im Vergleich mit dem 4er Gran Coupé, den iX3 und den iNext . Ich erwarte dabei vom gesamten Team einen nüchternen Blick ohne BMW-Brille. Wie sieht es der Kunde? Kann ihn das ehrlich begeistern? Sind die Autos wirklich so toll, wie wir immer meinen?

Und?

Reden wir vom iNext: Natürlich steckt da unglaublich viel Technologie drin. Gigabit Ethernet, mehr als 500 PS, 600 Kilometer Reichweite, Curved-Display, 5G im ersten Auto überhaupt, Leichtbau – da hat BMW alles reingepackt, was es gibt. Der Punkt ist nur: Sie sehen es nicht, Sie nehmen es gar nicht wahr. Die Technik bleibt komplett im Hintergrund, solange sie nicht benötigt wird. Sie nervt den Fahrer nicht, sie unterstützt ihn. Wir nennen das Shy-Tech. Der Kunde entscheidet, was er wann nutzt.

Und wie fährt er sich?

Die Straßen bei unserer Testfahrt waren frei, aber schmal. Sehr unterschiedliche Beläge, Kopfsteinpflaster. Sie müssen hochkonzentriert sein beim Schnellfahren. Wissen Sie, was ich dachte? So stellt man sich einen Rolls-Royce vor. So leise in allen Fahrsituationen. Und dann noch diese unglaubliche Dynamik.

Aber die hat doch jedes E-Auto ...?

Nein, gerade zwischen 80 und 120 km/h entwickelt der iNext eine ungeheure Kraft. Das spüren Sie in jeder Sekunde. Beschleunigung an der Ampel, ja das können alle E-Autos. Aber bei unter 4 Sekunden von null auf 100 wird den meisten eh schlecht. Beim iNext müssten wir eigentlich gar nicht betonen, dass er so viel Leistung hat. Es tritt in den Hintergrund. Bei einem Gewicht von über zwei Tonnen bleibt der Wagen immer souverän.

Und die Reichweite?

Die Benchmark in den oberen Marktsegmenten sind 600 Kilometer nach WLTP und 300 Meilen in den USA. Die erfüllt das Auto selbstverständlich. Der Rest hängt von Ihrem Fahrverhalten ab: Bei Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn ist die Batterie natürlich schneller leer, das ist nun mal die Physik. Frühe Black Friday-Deals Goodyear 75522 Drehmomentschlüssel Preis: 74,99 Euro Angebotspreis*: 45,31 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 14,99 Euro Dino Kraftpaket Starthilfegerät Preis: 139,99 Euro Angebotspreis*: 92,78 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder Die Benchmark in den oberen Marktsegmenten sind 600 Kilometer nach WLTP und 300 Meilen in den USA. Die erfüllt das Auto selbstverständlich. Der Rest hängt von Ihrem Fahrverhalten ab: Bei Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn ist die Batterie natürlich schneller leer, das ist nun mal die Physik.

Okay, ich merke, der iNext hat Sie schon mal gepackt.

Ich sage: Nach einem langen Arbeitstag werden Sie nach der Heimfahrt entspannter aus diesem Auto steigen, als Sie eingestiegen sind. Er kann beschleunigen – und entschleunigen. Das ist ein Paradigmenwechsel bei BMW, weil wir immer die Technik direkt erlebbar machen wollten. Drehzahlmesser, Handschalter, so direkt wie möglich. Jetzt gibt es etwas Neues, für Menschen, die nach Cocooning suchen, die sich zurückziehen wollen, die genervt sind von dieser lauten Welt. Denn dieser Wagen ist anders als alles, was BMW bisher gemacht hat. Apropos anders, wir sind auch den neuen 7er gefahren, der noch in der Entwicklung steckt und nach dem iNext kommt. Wir haben die vier Antriebsarten Hybrid, Diesel, Benziner, Elektro gegeneinander getestet, und wissen Sie was? Es funktioniert brillant. Alles unter einem Hut – ohne dass wir uns gegenseitig Kunden wegnehmen.

Sie meinen im Gegensatz zu Daimler: Da gibt es die S-Klasse und den EQS, eine Luxus-Limousine für die alte Welt, eine für die neue ...

Das haben Sie jetzt gesagt. Jedenfalls: Auch unser elektrischer i4, ein viertüriges Gran Coupé, gefiel sogar denen, die bei uns sonst unterhalb von Das haben Sie jetzt gesagt. Jedenfalls: Auch unser elektrischer i4, ein viertüriges Gran Coupé, gefiel sogar denen, die bei uns sonst unterhalb von BMW M gar nichts fahren. Dieses Auto bringt E-Mobilität direkt ins Herz von BMW.

Der Wagen kommt in einem Jahr. Wie sind Sie auf die E-Wende vorbereitet?

Der iNext wird in Dingolfing gebaut werden, in München läuft der i4 mit dem Der iNext wird in Dingolfing gebaut werden, in München läuft der i4 mit dem 3er und dem 3er Touring vom Band. Die Umbauten sind praktisch fertig. Aus jedem deutschen Werk wird es 2022 vollelektrische Autos geben. Bei uns läuft die E-Mobilität auf einem Montageband mit. Dabei ist gar nicht der oft zitierte Plattformgedanke entscheidend. Vielmehr geht es um die technologischen Baukästen: die Batterie, das Bordnetz, die Antriebssysteme oder das digitale Nervensystem. Wenn es gelingt, die zu vereinheitlichen, hat man große Freiheiten bei der Karosserieform. Und das haben wir erreicht.

Was hat Sie wann vom E überzeugt?

Ich bin Überzeugungstäter seit 2008. Da war ich Werkleiter in Oxford, und wir haben den ersten vollelektrischen Mini gebaut. Über 500 Stück für ausgewählte Testkunden. Da war zwar keine Rückbank drin, weil wir Platz für die Akkus brauchten. Also ein nicht tragbarer Kompromiss für die Kunden. Aber eben auch ein "Wow"-Effekt, der die Menschen begeistert hat. BMW-Chef Oliver Zipse ist schon seit 2008 von Elektroautos überzeugt. ©BMW Group Ich bin Überzeugungstäter seit 2008. Da war ich Werkleiter in Oxford, und wir haben den ersten vollelektrischen Mini gebaut. Über 500 Stück für ausgewählte Testkunden. Da war zwar keine Rückbank drin, weil wir Platz für die Akkus brauchten. Also ein nicht tragbarer Kompromiss für die Kunden. Aber eben auch ein "Wow"-Effekt, der die Menschen begeistert hat.Vom neuen Mini Cooper SE haben wir dieses Jahr schon knapp 15.000 Stück verkauft. Wir wussten damals bereits, welches Potenzial in diesem Modell steckt. Aber zwei Knackpunkte der E-Mobilität waren uns damals schon bewusst: Reichweite und Ladeinfrastruktur. Aber die sind auch heute noch vorhanden, die Argumente dagegen. Das Reichweiten-Thema wird verschwinden, die größte Herausforderung ist und bleibt die Ladeinfrastruktur – nicht nur öffentlich, sondern auch im privaten Umfeld sowie am Arbeitsplatz. Viele Hersteller bringen jetzt E-Autos auf den Markt – aber die Ladeinfrastruktur zieht noch nicht mit. Das wird ein echtes Thema. Wir brauchen von der Politik, aber auch von den Energieversorgern einen enormen Push bei den Lademöglichkeiten. Zum Beispiel brauchen wir Gesetze, die den Aufbau von Ladesäulen weiter vereinfachen. Wenn wir noch einmal eine Förderung bekommen sollten, dann unbedingt hier.

Dass alle 47 Millionen deutsche Autos elektrifiziert fahren, werden wir ja nicht erleben. Müssen wir nicht auch den Bestand sauberer machen? Zum Beispiel mit E-Fuels?

Wir sind überzeugt, dass die Entwicklung über Jahrzehnte in großer Parallelität stattfinden wird. Es wird kein "entweder – oder" bei den Antrieben geben. Es kann sein, dass Verbrenner in einzelne Innenstädte nicht hineinfahren dürfen. Einzelne. Die Elektromobilität wird sehr stark zulegen. Nur bis sie die gesamte Masse erreicht, werden wir noch lange alle Antriebsformen nebeneinander sehen. Regenerative Kraftstoffe wie E-Fuels können zusätzlich eine Rolle spielen, um den CO2-Ausstoß der Bestandsflotte zu reduzieren. Durch den verstärkten Einsatz von regenerativem Strom oder grünem Wasserstoff kann so auch die Kraftstoffindustrie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Wenn man Energie viel emissionsfreier herstellt, ist es doch für E-Autos UND E-Fuels besser. Wie stehen Sie dazu?

Eine wesentliche Voraussetzung für die Energiewende ist eine hohe Verfügbarkeit von regenerativem Strom und grünem Wasserstoff. Es könnte ja auch sein, dass in den nächsten 30 Jahren erneuerbare Energien wesentlich günstiger werden. Vor 30 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass Telefonieren weltweit eines Tages nichts mehr kostet. Heute ist das mit Skype und Co selbstverständlich. So kann es auch zu einem großen Wettbewerbsvorteil für die Industrie werden, in günstige Energie zu investieren. In nachhaltige Energie. Die Sonne scheint nun mal kostenlos.

Fehlt es an politischen Rahmenbedingungen für die nächsten Jahrzehnte?

Märkte funktionieren über Kunden, nicht über Gesetze. Schwebt Ihnen eine Ansage vor wie zum Beispiel: ab 2040 null Emissionen im Straßenverkehr?

Ja, zum Beispiel, man muss doch wissen, woran man ist.

Wir werden niemals überall auf der Welt die gleichen Rahmenbedingungen haben. Gesetze sind unterschiedlich, Kunden sind unterschiedlich. Deswegen ist unsere hohe Flexibilität Gold wert. Wir bieten den Kunden demnächst E-Autos in praktisch allen Segmenten – und gleichzeitig hocheffiziente Verbrenner, alles aus einer Hand. Es hat doch keinen Sinn, einzelne Antriebsarten gegeneinander auszuspielen. Am Ende entscheidet der Kunde.

Was müsste denn geschehen?

Was wäre das Schlimmste, was dem Klima passieren kann? Wenn individuelle Mobilität so teuer wird, dass die Menschen ihre alten Autos weiterfahren. Europäische Autos zum Beispiel sind im Schnitt fast elf Jahre alt. Wenn wir das Durchschnittsalter halbieren könnten, wäre für das Klima viel getan.

Was passiert, wenn die Innovationsprämie ausläuft?

Vorsicht, nur die Verdopplung des staatlichen Anteils läuft Ende 2021 aus, die Umweltprämie und die Steuervorteile bleiben länger gültig. Gleichzeitig wächst das Angebot an E-Autos, deswegen wird der Anstieg der Zulassungen weitergehen. Das elektrische Fahren ist überzeugend, nicht nur aus regulatorischer Notwendigkeit, sondern weil es diejenigen so sehen, auf die es ankommt: die Kunden. Vorsicht, nur die Verdopplung des staatlichen Anteils läuft Ende 2021 aus, die Umweltprämie und die Steuervorteile bleiben länger gültig. Gleichzeitig wächst das Angebot an E-Autos, deswegen wird der Anstieg der Zulassungen weitergehen. Das elektrische Fahren ist überzeugend, nicht nur aus regulatorischer Notwendigkeit, sondern weil es diejenigen so sehen, auf die es ankommt: die Kunden.

Seit 2013 ist der elektrische i3 auf dem Markt. 2019 verkaufte er sich besser als je zuvor. ©BMW Group BMW war mal sehr schnell, 2013 mit dem i3. Ein Auto, das sich 2019 so gut verkauft hat wie nie zuvor. Aber vorher eben nicht. Ist BMW wegen dieser, ich sag mal, tragischen Erfahrungen heute zu spät dran?

Ich verstehe die Wahrnehmung, aber mitnichten hat BMW da etwas verschlafen. Die wahre Geschichte ist anders. In unserer Industrie passieren die Dinge nicht in einzelnen Jahren, sondern in mindestens Fünfjahres-Abschnitten. 2009 haben wir den Ich verstehe die Wahrnehmung, aber mitnichten hat BMW da etwas verschlafen. Die wahre Geschichte ist anders. In unserer Industrie passieren die Dinge nicht in einzelnen Jahren, sondern in mindestens Fünfjahres-Abschnitten. 2009 haben wir den i3 entschieden, sehr mutig, nicht nur, weil wir das Auto machen wollten, sondern auch, um den Konzern von A bis Z für die E-Mobilität zu befähigen. Das war ein unglaubliches Lernprojekt. Wie bauen wir Akkus, wie bringen wir sie in den Autos unter? Die Carbon-Karosserie. Direktvertrieb. Wir haben vieles ausprobiert – ein echter 360-Grad-Ansatz, der keinen Aspekt ausgelassen hat. Der i3 ist das am längsten laufende Produkt bei BMW. Es ging nie darum, 200.000 Autos im Jahr zu verkaufen – inzwischen haben wir aber so viele auf der Straße. 2014 haben wir Bilanz gezogen, und es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was man "bremsen" nennt. Damals haben wir unsere heutige Architektur für die "Power of Choice" beschlossen und den E-Antrieb für alle Segmente mit eingeplant. Wir glaubten damals und auch heute, dass ab 2021/22 der Markt groß genug ist, um diese Investition zu rechtfertigen. Aus unserer Sicht kommen wir also genau zum richtigen Zeitpunkt mit unserer Elektro-Offensive.

Ist Wasserstoff für Pkw tot?

Keineswegs! In Marktsegmenten wie etwa dem Keineswegs! In Marktsegmenten wie etwa dem X5 und in bestimmten Regionen ist Wasserstoff sehr sinnvoll. Mein Lieblingsbeispiel ist Japan: Dort hat die Politik früh auf Wasserstoff gesetzt, übrigens wie Korea. Es gibt bereits eine gute Tankinfrastruktur. Und die Voraussetzungen in den Metropolen sind anders als bei uns. Denken Sie an die engen Häuserschluchten in Tokio oder Seoul: Hier kann eine für Wasserstoff umgebaute Tankstelle tausende Fahrzeuge versorgen. Dasselbe ausschließlich mit Ladeinfrastruktur zu erreichen, wäre deutlich aufwendiger. Zumal ein Großteil der Stromversorgung durch oberirdische Leitungen läuft. In Deutschland haben wir unterirdische Leitungen und ein sehr stabiles Stromnetz – aber selbst hier wird uns der Ausbau Jahrzehnte beschäftigen.

Daimler hat MBUX, Polestar nimmt gleich Google, bei anderen funktioniert's gar nicht. Wie will BMW seine Connected-Position verteidigen?

Unsere Autos sind seit 20 Jahren über Connected Drive vernetzt. Inzwischen haben wir mehr als 15 Millionen vernetzte Autos auf die Straßen gebracht, mehr Wissen und Erfahrung gesammelt als andere. Diese Schwarmintelligenz unserer Autos nutzen wir, um Funktionen für alle besser zu machen. Ob es ein Stau, ein freier Parkplatz oder Glatteis ist, jedes Auto sieht mit den Augen von Millionen. 5G ist dabei ein Riesenschritt. Gerade haben wir "over the air" ein Upgrade für mehr als 750.000 BMWs gestartet – das kann in dieser Form kein anderer europäischer Hersteller. Und im iNext kommt schon die nächste Generation unseres Betriebssystems – lassen Sie sich überraschen.

China rettet gerade in der Pandemie den Absatz der deutschen Premium-Hersteller, auch Ihren. Aber machen Sie sich nicht zu abhängig?

Wir sind von unseren Kunden abhängig. In China, aber genauso in Deutschland, Europa und den USA. In China, auch in Vietnam, Malaysia oder Südkorea wächst eine starke Mittelschicht heran. Die Nachfrage ist, wenn man das Bruttoinlandsprodukt und die Bevölkerungszahl sieht, in diesen Ländern sogar immer noch vergleichsweise gering. Wenn wir uns als globaler Hersteller begreifen, und das tun wir bei BMW, dann sind wir dabei.