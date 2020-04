M ancher Harley-Fahrer könnte seiner Marke bald untreu werden. Dass BMW Motorrad ein Stück vom Cruiser-Markt abhaben will, ist klar. Seit Monaten halten die Bayern die Welt mit ihren atemberaubend schönen Studien Birdcage, R18 und R18/2 in Atem. Jetzt ist das Serienmotorrad fertig. Es zieht den Betrachter nicht nur mit seinem fetten Auftritt in den Bann, sondern mit allerlei technischen Highlights und coolen Details, die an die Historie der Marke erinnern. Motorradzubehör bei Amazon Rahmen und Anbauteile Bremsen Koffer und Gepäck Motoren und Motorteile Fahrwerk Auspuff- und Abgasanlagen Infotainment kann die BMW R18 getrost verzichten. Für die passende Unterhaltung an Bord sorgt anstelle eines schweren Soundsystems der bislang hubraumstärkste BMW-Boxer. Der luft-/ölgekühlte Zweizylinder holt 91 PS aus 1802 Kubikzentimetern Hubraum. Die maximale Leistung liegt bei 4750 Umdrehungen pro Minute an. Das Drehmoment beziffert BMW im Text zur Präsentation mit 150 Newtonmetern, die das mächtige Aggregat zwischen 2000 und 4000 Umdrehungen kontinuierlich zur Verfügung stellt. ancherkönnte seiner Marke bald untreu werden. Dassein Stück vom Cruiser-Markt abhaben will, ist klar. Seit Monaten halten die Bayern die Welt mit ihren atemberaubend schönen Studienundin Atem. Jetzt ist dasfertig. Es zieht den Betrachter nicht nur mit seinem fettenin den Bann, sondern mit allerlei technischenund coolen, die an die Historie der Marke erinnern.Aufkann die BMW R18 getrost verzichten. Für die passende Unterhaltung an Bord sorgt anstelle eines schweren Soundsystems der bislang. Der luft-/ölgekühlteholtaus. Die maximale Leistung liegt beipro Minute an. Dasbeziffert BMW im Text zur Präsentation mit, die das mächtige Aggregat zwischenundkontinuierlich zur Verfügung stellt.

Jetzt im Handel: Die erste Ausgabe von AUTO BILD MOTORRAD!

Herzstück der R18 ist ihr mächtiger Boxer. Das Aggregat hat 1,8 Liter Hubraum und leistet 91 PS. Durchzugskraft, die mit einem schönen Klangbild einhergeht. Orientiert es sich daran, was im Frühsommer 2019 bei der Vorstellung der ersten R18-Studie am Comer See zu hören war, dürfte auch die Serienmaschine ganz ordentlich brabbeln. An der Optik des Motors hat sich erfreulich wenig verändert. Der gewaltige Boxer bringt geschickt Traditionen aus dem BMW-Motorenbau und moderne Anforderungen beispielsweise bezüglich der Emissionen unter einen Hut. BMW verspricht sich davon eine urwüchsige, die mit einem schöneneinhergeht. Orientiert es sich daran, was im Frühsommer 2019 bei der Vorstellung der erstenam Comer See zu hören war, dürfte auch die Serienmaschine ganz ordentlich brabbeln. An derdes Motors hat sich erfreulich wenig verändert. Der gewaltige Boxer bringt geschicktaus dem BMW-Motorenbau undbeispielsweise bezüglich der Emissionen unter einen Hut.

Markenhistorie stand Pate fĂĽr die R18

In vielen spannenden Details stand die BMW R5 (links) Pate fĂĽr die Entwicklung der dicken R18.

Konzept und Stil der R18. Die BMW R5 von 1936 stand Pate für einige coole Details des dicken Cruisers. Dazu zählen unter anderem der Doppelschleifenrahmen und der Tropfentank. Der Rahmen besteht aus Stahl und verfügt etwa über Schweißverbindungen zwischen Stahl- und Guss- bzw. Schmiedeteilen. Die Hinterradschwinge hat BMW nach einer ähnlichen Idee gefertigt. Das Hinterachsgetriebe wird wie beim historischen Vorbild geschraubt. Auch die offen laufende Kardanwelle der schwarzer Lack mit einer weiß abgesetzten Doppellinie kann ab Werk bestellt werden. Auch das ist eine liebevolle Reminiszenz an die "Urgroßmutter" R5. Die eigene BMW-Motorrad-Historie inspirierte die Schöpfer fürundder R18. Dievonstand Pate für einige coole Details des dicken Cruisers. Dazu zählen unter anderem derund der. Derbesteht aus Stahl und verfügt etwa über Schweißverbindungen zwischen Stahl- und Guss- bzw. Schmiedeteilen. Diehat BMW nach einer ähnlichen Idee gefertigt. Daswird wie beim historischen Vorbild geschraubt. Auch die offen laufendee der Studie schaffte es in die Serienfertigung! Hier waren sich die Experten im Vorhinein besonders sicher, dass das nicht geschehen würde. Eine schöne Überraschung. Klassischmit einer weiß abgesetztenkann ab Werk bestellt werden. Auch das ist eine liebevolle Reminiszenz an die "Urgroßmutter" R5.

Lässige Sitzposition und technische Helferlein

BMW will aus ergonomischer wie technischer Perspektive ein fahraktives Paket geschnürt haben. Sitzposition zu ermöglichen, hat BMW sich für die mittige Anordnung der Fußrasten direkt hinter den Zylindern entschieden. Zum einen gilt diese Positionierung der Füße als BMW-typisch, zum anderen soll sie lässiges Sitzen bei einer gleichzeitig größtmöglichen Fahrzeugkontrolle sicherstellen. Die Federelemente kommen bewusst ohne elektrische Einstellmöglichkeiten aus. Die Teleskopgabel und das direkt angelenkte Zentralfederbein werden wegabhängig gedämpft und verfügen über eine verstellbare Federvorspannung. Der Federweg beträgt vorne 120, hinten 90 Millimeter. Am Vorderrad wird die R18 von einer Doppelscheibenbremse verzögert, hinten unterstützt eine einzelne Scheibe. Ganz ohne technische Raffinessen konnte BMW dann aber doch nicht. Die R18 fährt serienmäßig mit den drei Fahrmodi "Rain", "Rock" und "Roll" vor. Dazu sind eine Stabilitätskontrolle und eine Motorschleppmoment-Regelung an Bord. Eine Rückfahrhilfe erleichtert das Rangieren, "Hill Start" das Anfahren am Berg. Um eine möglichst entspanntezu ermöglichen, hat BMW sich für diedirekt hinter den Zylindern entschieden. Zum einen gilt diese Positionierung der Füße als BMW-typisch, zum anderen soll siebei einer gleichzeitig größtmöglichensicherstellen. Diekommen bewusst ohne elektrische Einstellmöglichkeiten aus. Dieund das direkt angelenktewerden wegabhängig gedämpft und verfügen über eine verstellbare Federvorspannung. Derbeträgt vorne 120, hinten 90 Millimeter. Am Vorderrad wird die R18 von einerverzögert, hinten unterstützt eine einzelne Scheibe. Ganz ohne technische Raffinessen konnte BMW dann aber doch nicht. Die R18 fährt serienmäßig mit den drei"Rain", "Rock" und "Roll" vor. Dazu sind eineund einean Bord. Eineerleichtert das Rangieren, "Hill Start" das Anfahren am Berg.

Customizing soll einfach möglich sein

Die R18 ist laut Hersteller ab Werk so ausgelegt, dass sie viele Chancen zum Umbau bietet. persönlichen Vorlieben anpassen können, hat BMW sie nach eigenen Angaben bereits in der Konstruktionsphase darauf ausgelegt. Der Heckrahmen und die lackierten Karosserieteile lassen sich zum Beispiel leicht demontieren. Die Hydraulikleitungen von Bremse und Kabelbaum haben vorgefertigte Schnittstellen, damit problemlos höhere oder niedrigere Lenker angebaut werden können. Darüber hinaus hat BMW die sichtbaren Ventildeckel und den Motorgehäusedeckel so konzipiert, dass sie außerhalb des Ölraums sitzen und leicht getauscht werden können. Das Zubehörprogramm von BMW Motorrad wurde bereits um passende Teile fürs Customizing erweitert. Mit Roland Sands Design hat BMW zusammengearbeitet, um schicke Alu-Frästeile anbieten zu können. In Kooperation mit dem US-Spezialisten Mustang Seats entstanden Sitze und Sitzbänke, die Auspuffanlagen hat BMW zusammen mit Vance & Hines kreiert. Bleibt nur noch die Frage nach Marktstart und Preis: Laut BMW steht die R18 im Herbst 2020 beim Händler, der Preis für die First Edition beträgt 22.800 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Damit ihre neuen Eigner die R18 möglichst unkompliziert ihrenanpassen können, hat BMW sie nach eigenen Angaben bereits in derdarauf ausgelegt. Derund die lackiertenlassen sich zum Beispiel leicht demontieren. Dievon Bremse und Kupplung und derhaben vorgefertigte, damit problemlos höhere oder niedrigere Lenker angebaut werden können. Darüber hinaus hat BMW die sichtbarenund denso konzipiert, dass sie außerhalb des Ölraums sitzen und leicht getauscht werden können. Daswurde bereits um passende Teile fürs Customizing erweitert. Mithat BMW zusammengearbeitet, um schicke Alu-Frästeile anbieten zu können. In Kooperation mit dementstanden Sitze und Sitzbänke, die Auspuffanlagen hat BMW zusammen mitkreiert. Bleibt nur noch die Frage nachund: Laut BMW steht die R18 imbeim Händler, der Preis für diebeträgtinklusive Mehrwertsteuer.

Neu: AUTO BILD MOTORRAD 1/2020