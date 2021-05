Ein ganz besonderes Exemplar wird aktuell in New York zum Verkauf angeboten. Bei dem X5 in derhandelt es sich um dasaus dem letzten Baujahr der Modellreihe E53. Doch das ist noch nicht alles, denn das eigentliche Highlight ist der extrem: Seit derwurde dieser X5(6920 Meilen) gefahren. Kein Wunder also, dass sich das auffällige SUV auf den Bildern im absoluten Topzustand präsentiert. Der Lack ist nicht ausgeblichen, Beulen oder Kratzer sucht man hier genauso vergeblich wie Steinschläge – was auch daran liegt, dass der Vorderwagen mit einer 3M-Steinschlagschutzfolie foliert ist. Laut Verkäufer ist die. So wurde der BMW 2009 mit nur 160 Kilometern (100 Meilen) vom Erstbesitzer gekauft und seitdem nur selten bewegt. Die meiste Zeit steht das SUV abgedeckt in der Garage und hängt am Ladegerät. Trotz der geringen Laufleistung wurde laut Aussage des Verkäufers alle sechs Monate ein Ölwechsel mit Mobil 1 0W40 durchgeführt.