Auch bei einem "einfachen" Chiptuning darf die rote Motorabdeckung natürlich nicht fehlen. ©BRABUS GMBH

Beide Leistungssteigerungen kommen via Zusatzsteuergerät zustande. Beimsteigt die Leistung von 435 aufdas Drehmoment von 520 aufAngepasst werden die Kennfelder für Zündung und Einspritzung, zudem wird der Ladedruck leicht erhöht. Jetzt soll derdie Luxus-Limousine inschieben. Wie gehabt wird bei 250 km/h abgeregelt. Im Falle desliegen mitundjetzt 40 PS und 50 Nm mehr an. Die Standard-Sprintzeit des Selbstzünders gibt Brabus mit 5,2 Sekunden an, auch hier liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h. Leistungssteigerungen für andere Motorisierungen sollen bald folgen.