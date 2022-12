Vor 20 Jahren war das Unternehmen ein kleiner Hersteller von Nickel-Metall-Hydrid- und Lithium-Ionen-Batterien. In dieser Zeit hat BYD großes Know-how angehäuft und gilt in der Zelltechnik als führend. So wird der Atto 3 durch die besonders fortschrittlichen Blade-Batterien versorgt, die Teil der Karosserie sind und so die Sicherheit erhöhen. Die Zellpakete sind besonders schmal (blade = Klinge) und nur rund halb so teuer wie konventionelle Akkupakete. Tesla möchte sie ebenfalls für sein Model Y einsetzen.