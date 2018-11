Die europäische Version des SUV C5 Aircross kommt im Februar 2019 nach Deutschland. Die Variante für den chinesischen Markt ist bereits seit 2017 erhältlich und unterscheidet sich in Details von der europäischen. Das 4,50 Meter lange Mittelklasse-SUV basiert auf der konzerneigenen EMP2-Plattform und ist somit technisch eng mit dem Peugeot 5008, Opel Grandland X und dem DS 7 verwandt. Bei der Entwicklung des bisher größten Aircross-Modells diente laut Projektleiter Jean-Philippe Lamy der Hyundai Tucson als Maßstab. Die "Advanced Comfort"-Federung mit hydraulischen Anschlägen soll den C5 Crossback zum Klassenbesten in Sachen Komfort machen und an alte Tugenden der Marke anknüpfen. Und tatsächlich konnte das Fahrwerk bei der ersten Mitfahrt überzeugen. Der Franzose rollt serienmäßig wie über einen flauschigen Teppich und federt deutlich sanfter als die straffere Konkurrenz.