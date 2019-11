er C5 Aircross Hybrid ist Citroëns erstes Serienmodell mit einem. Optisch ist die elektrifizierte Variante nur an den Hybrid-Logos und der über dem linken Hinterrad angebrachten Klappe für den Ladeanschluss erkennbar. Innen gibt es ein blaues Licht am rahmenlosen Rückspiegel, das aufleuchtet, wenn das SUV im reinen Elektromodus unterwegs ist. Außerdem gibt es neue Hybrid-spezifische Grafiken für die Digitalanzeigen. Der C5 Aircross Hybrid istund kostet mindestenssollen die ersten Exemplare zu den Händlern rollen.

Innen gibt es neue Grafiken für das Digitalcockpit und den Infotainment-Touchscreen, die genauere Infos zum Status des Hybridantriebs geben.

Das elektrifizierte Kompakt-SUV teilt sich die Technik, bis auf die etwas größere Batterie, mit dem Peugeot 508 Hybrid. Den Antrieb übernimmt also ein, der von einemunterstützt wird. Die resultierendewird über eine Achtgang-Automatik ausschließlich auf die Vorderräder losgelassen. Auf den Hybrid-Allradantrieb mit einem zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse und einer kombinierten Leistung von 300 PS muss der C5 Aircross leider verzichten. Dafür ist er in der Basisals die 4x4-Konzernbrüder 3008 GT Hybrid4, Opel Grandland X Hybrid4 und DS 7 Crossback E-Tense.