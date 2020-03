Der EU-Grenzwert von 95 g/km sorgt erst mal dafür, dass sich die Hersteller in die richtige Richtung bewegen – und damit die lokalen Emissionen sinken. Auch der Marktanteil an E-Autos wird 2020 drastisch steigen. So weit, so gut. Doch der Nutzen für die Umwelt hängt von der CO2-Bilanz der Produktion ab – und vom Öko-Anteil am deutschen Strom-Mix. Der stieg zuletzt auf fast 50 Prozent. Aber der Gewichtsfaktor lässt den SUV-Boom nicht abebben. Mit allen negativen Konsequenzen.