Mercedes GLE 350 de (2019): Test, Plug-in-Hybrid, Diesel

M it dem AUTO BILD ist das Teilzeit-Elektroauto bereits gefahren. it dem GLE 350 de bietet Mercedes sein zweitgrößtes SUV jetzt auch als Plug-in-Hybrid an. Der Antrieb setzt auf eine Kombination aus Diesel- und Elektromotor.

Beim GLE 350 de deutet lediglich die Nomenklatur auf einen Sechszylinder unter der Haube hin. Stattdessen gibt es unter der Motorhaube einen Vierzylinder-Diesel mit einem sehr kräftigen Elektromotor, der mit seinen 100 Kilowatt im Getriebetunnel verbaut wurde.

GLE startet im E-Modus

Ein E-Motor und ein Vierzylinder-Diesel sorgen im neuen Mercedes für den Vortrieb. Normalfall elektrisch und somit nahezu lautlos unterwegs. Und die über 90 Kilometer elektrischer Reichweite sollten dafür sorgen, dass man die meisten Strecken des Alltags ohne Zutun des Verbrenners zurücklegen kann. Gut so, denn im Elektromodus macht das über 2,4 Tonnen schwere SUV einen sehr ausgewogenen Eindruck und präsentiert sich nicht nur durch das beeindruckend geringe Geräuschniveau beinahe wie ein echtes Elektroauto. Neue Mercedes und Smart (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) zur Galerie Wer mit dem GLE 350 de startet, ist imund somitunterwegs. Und die übersollten dafür sorgen, dass man die meisten Strecken des Alltags ohne Zutun des Verbrenners zurücklegen kann. Gut so, denn im Elektromodus macht das übereinen sehr ausgewogenen Eindruck und präsentiert sich nicht nur durch das beeindruckend geringe Geräuschniveau beinahe wie ein echtes Elektroauto.

nagelnde Geräusch entlarvt das Triebwerk nicht nur unweigerlich als Der Verbrenner wird nur dann zugeschaltet, wenn man im Sportprogramm unterwegs ist, in der City zum Zwischenspurt ansetzt oder auf der Landstraße besonders kraftvoll beschleunigt. Dann tönt der Vierzylinder-Diesel allerdings ziemlich angestrengt. Der Verbrenner springt zunächst zwar dezent ein, doch dasnicht nur unweigerlich als Diesel , sondern auch noch als einen mit überschaubaren zwei Litern Hubraum und vier Zylindern.

Diesel-Plug-in-Hybride bislang kein Erfolgskonzept

Das MBUX erhält einen neuen EQ-Bereich, der Innenraum gleicht dem des Standard-GLE. Jaguar-Land Rover oder PSA, die in der Vergangenheit bereits Kombinationen aus Selbstzünder und Elektromotor angeboten haben, konnten sich kaum über eine nennenswerte Nachfrage freuen und schickten die Antriebsvarianten schneller als ehemals geplant wieder in Rente. Kaum zu glauben, dass dies bei Mercedes anders sein wird. So sollten die Plug-in-Hybriden in der Symbiose mit einem Benziner eine bessere Marktchance haben; bestenfalls jedoch mit ebenso imageträchtigen wie kraftvollen und laufruhigen Sechs- oder Achtzylindern. Dabei mag man darüber streiten, ob die Kombination aus Diesel und Elektromotor mit Nachladefunktion per Stecker auf lange Sicht überhaupt eine sinnvolle Alternative ist. Hersteller wie, die in der Vergangenheit bereitsangeboten haben, konnten sich kaum über eine nennenswerte Nachfrage freuen und schickten die Antriebsvarianten schneller als ehemals geplant wieder in Rente. Kaum zu glauben, dass dies bei Mercedes anders sein wird. So sollten die Plug-in-Hybriden in der Symbiose mit einem Benziner eine bessere Marktchance haben; bestenfalls jedoch mit ebenso imageträchtigen wie kraftvollen und laufruhigen Sechs- oder Achtzylindern.

90 km vollelektrische Reichweite

Der GLE 350 de erhält eine Steckdose, über die es möglich ist mit Wechsel- und Gleichstrom zu laden. GLE 350 de von einer Lithium-Ionen-Batterie, die 31,2 kWh zur Verfügung stellt. Das Akkupaket – das gedoppelte Modul aus der hybriden 1915 Liter bei umgelegter Rückbank allemal üppig dimensioniert ist. Optisch unterscheidet sich der Plug-in-Hybride weder innen noch außen von seinen GLE-Brüdern mit Diesel- oder Benzinmotor. Gespeist wird der Elektromotor im Mercedesvon einer, diezur Verfügung stellt. Das Akkupaket – das gedoppelte Modul aus der hybriden A-Klasse – ist unter dem Laderaum verbaut, wobei den SUV-Fans eine Stufe im Ladeabteil erspart bleibt und das Volumen mit bis zuallemal üppig dimensioniert ist. Optisch unterscheidet sich derweder innen noch außen von seinen GLE-Brüdern mit Diesel- oder Benzinmotor.

Neben dem normalen Benzinstutzen gibt es in der linken Seitenwand eine zweite Zwillingsklappe nebst Combo-Ladedose für Wechsel- und Gleichstrom. An entsprechenden Säulen ist das Laden des Batteriepakets in rund einer halben Stunde möglich. Die elektrische Reichweite ist mit gut 90 Kilometern dabei allemal eindrucksvoll.

Normverbrauch von 1,1 Litern Diesel