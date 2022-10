Serienmäßig an Bord sind bereits Features wie beheizbares Lederlenkrad, adaptive Fahrwerksregelung DCC, Klimaautomatik, Navi und LED-Scheinwerfer. Wer will, kann den Ateca gegen Aufpreis frei konfigurieren und beispielsweise mit einer Brembo-Bremse, Metallic-Lackierung, Businesspaket, Panoramadach und anderen Extras ausstatten. Die unverbindliche Lieferzeit gibt der Leasingpartner mit acht bis neun Monaten an.